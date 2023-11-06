CHP'de yeni Parti Meclis'i üyeleri seçiliyor! Özgür Özel'in A Takımı'nda kimler var?

Kemal Kılıçdaroğlu devrini kapatıp Özgür Özel devrini başmatan CHP'nin 38. Kurultayı'nda 60 üyeli Parti Meclisi (PM) ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belli oluyor. Oy verme işlemi sona erdi, yeni PM üyeleri için oy sayımı sürüyor. Özgür Özel'in A Takımı'nda kimler olacak? İşte cevapları...

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4 Kasım'da “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganıyla başlayan ve genel başkan değişimiyle bir devri kapatan CHP 38. Olağan Kurultayı, 60 üyeli Parti Meclisi (PM) ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu’nun (YDK) belirlenmesi için devam ediyor. Oy verme işlemi bitti, oylar sayılıyor,

CHP'nin çiçeği burnunda Genel Başkanı Özgür Özel, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da, "İçindeki karabasanı anlıyorum, CHP'den endişe etmeye devam etsin" yanıtı verdi.

Özel'in A Takımı'nda kimler var?

Parti Meclisi (PM) listesinde 380, YDK'da 98 kişi varken Bilim, Kültür ve Sanat Platformu listesinde 12 kişi yer alıyor. Oy pusulalarının basımının tamamlanmasının ardından 6 Kasım'a bağlanan gece saat 01.40'ta başlayan, PM ve YDK seçimleri için 23 sandıkta oy verme işlemi sona erdi.

Seçimlerde 1366 delege​​​​​​​ 60 kişiden oluşan PM ve 15 kişilik YDK üyelerinin seçimi için oy kullandı. Oyların sayım işlemine geçildi.

Özgür Özel'in listesinde kimler var?

Özgür Özel'in 8 kişilik Bilim, Kültür ve Sanat Platformu için gösterdiği 12 kişilik anahtar liste belli oldu. 60 Parti Meclisi üyesinin 8'i Bilim, Kültür ve Sanat Platformu üyelerinden oluşuyor.

“Zoom” toplantısına katılanlar yer almadı

Özel, İmamoğlu tarafından yönetilen ve görüntüleri kamuoyuna sızdırılan Zoom toplantısında yer alan değişimci isimlere anahtar listede yer vermedi. Toplantıda yer alan Tekin Bingöl, Bülent Tezcan, Veli Ağbaba, Muharrem Erkek ve Onursal Adıgüzel, uzun dönem milletvekilliği yapmış olmaları nedeniyle eleştirilerin hedefinde yer almıştı.

Kılıçdaroğlu MYK'sından 3 isim listede

Özel’in anahtar listesinde 'Zomm Toplantısı'na katılan isimlere yer verilmezken 17 milletvekili, 4 il başkanı, 3 ilçe başkanı listede yer aldı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir önceki Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) yer alan Fethi Açıkel, Gökçe Gökçen ve Selin Sayek Böke’nin yer aldığı anahtar listede 17 milletvekili, 4 il başkanı ve 3 ilçe başkanına yer verildi. "Askeri casusluk" suçlamasından kısa bir süre tutuklu kalan emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu da listeye girdi.

Sezgin Tanrıkulu'ndan vazgeçmedi

Milletvekillerinden Burhanettin Bulut, Sezgin Tanrıkulu, Ensar Aytekin, Özgür Ceylan, Sezgin Tanrıkulu, Ediz Ün, Hikmet Yalım Halıcı, Gökan Zeybek, Özgür Karabat, Suat Özçağdaş, Deniz Yücel, Murat Bakan, Cumhur Uzun, Murat Çan, Ulaş Karasu, İsmail Atakan Ünver ve Gamze Taşçıer anahtar listede kendilerine yer buldu.

Başörtülü PM üyesi yeniden listedi

PM anahtar listesinde eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Sinan Adıyaman, eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger gibi isimler bulunurken, başörtülü PM üyesi Sevgi Kılıç’ın yanı sıra genç ve kadınlar da dikkat çekti. Listede, şu isimler de yer aldı:

İşte Özgür Özel'in anahtar listesi...

Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Özgür Ceylan, Sezgin Tanrıkulu, Ediz Ün, Hikmet Yalım Halıcı, Gökan Zeybek, Özgür Karabat, Suat Özçağdaş, Deniz Yücel, Murat Bakan, Cumhur Uzun, Murat Çan, Ulaş Karasu, Hüseyin Can Güner, Bedirhan Berk Doğru, Berker Esen, Cem Aydın, Umut Dikili, Uğurcan İrak, Ahmet Hakan Uyanık, Ali Abbas Ertürk, Ali Haydar Fırat, Vahap Tuncer, Hüseyin Yaşar, Erkan Aydın, Haşim Öztürk, Bülent Nuri Çavuşoğlu, Dursun Bulut, Erdal Aksünger, Ertan Akbaba, Mahir Yüksel, Murat Sönmez, Turgay Özcan, Hikmet Erbilgin, Cenk Erdöl, Necati Yağcı, Alkım Denizaslani, Erhan Adem, Ecevit Keleş, Ahmet Kaya, Bora Terzi, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Yalçın Görgöz, Dilşat Korkulu, Sinan Adıyaman, Tahsin Tarhan, İsmail Atakan, Ünver Ozan, Işık Baki Aydöner, Murat Kubilay, Gamze Taşcıer, Gizem Coşkun, Melisa Uğraş, Canan Taşer, Aysu Bahar Gülbek, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Gül Çiftçi, Selin Sayek Böke, Şengül Yeşildal, Şaziye Öztürk, Erbil Aydınlık, Pınar Uzun Okakın, Altınay Görmüş, Hacer Taş Gültepe, Zeliha Aksaz, Şahbaz Burcu Düzen, Nazan Güneysu, Fatma Köse, Şadi Özdemir