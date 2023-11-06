Fatih Altaylı’dan Kemal Kılıçdaroğlu yorumu: “Gandi” olarak başladığı siyasi liderliğinde...

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanlığı yarışını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu hakkında değerlendirmelerde bulunduğu yazısında "“Gandi” olarak başladığı siyasi liderliğinde bu seçim döneminde “Şirin Baba’lığa” evrildi ve “Gargamel” olarak veda etti." ifadelerini kullandı.

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CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu. Manisa Milletvekili ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün yapılan 38. Olağan Kurultay'da partinin 8. genel başkanı seçilmiş oldu.

"Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgilerine bir yenisini daha ekleyerek siyasi hayata veda etti." diyen Gazeteci Fatih Altaylı yazısında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Gandi” olarak başladığı siyasi liderliğinde bu seçim döneminde “Şirin Baba’lığa” evrildi ve “Gargamel” olarak veda etti.

Hoş bir sada olabileceği yerde, “kekremsi bir tat” bırakarak veda etti.

CHP delegesi ise müthiş iyi bir sınav verdi.

Toplumdan gelen sese kulak tıkanamayacağını gösterdi.

Yokuş aşağı gitmekte olan partinin direksiyonunu, en azından kaçış rampasına doğru kırarak ana muhalefetin uçurumdan aşağı düşmesini engelledi.

Özgür Özel, CHP’nin ideal genel başkanı mıdır, Türkiye’yi AK Parti kıskacından kurtaracak adam mıdır bilemeyiz.

Göreceğiz.

Ama en azından CHP’nin kendi içinde demokrasi işletmeyi başardığını ve değişikliği becerebildiğini gördük.

Özgür Özel olmazsa, gerekirse onu da değiştirebilecek bir irade koydu CHP.

Bu irade Türkiye açısından da umut vericidir.