BIST 7.885
DOLAR 28,43
EURO 30,58
ALTIN 1.815,49
HABER /  MEDYA

Fatih Altaylı’dan Kemal Kılıçdaroğlu yorumu: “Gandi” olarak başladığı siyasi liderliğinde...

Fatih Altaylı’dan Kemal Kılıçdaroğlu yorumu: “Gandi” olarak başladığı siyasi liderliğinde...

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanlığı yarışını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu hakkında değerlendirmelerde bulunduğu yazısında "“Gandi” olarak başladığı siyasi liderliğinde bu seçim döneminde “Şirin Baba’lığa” evrildi ve “Gargamel” olarak veda etti." ifadelerini kullandı.

Abone ol

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu. Manisa Milletvekili ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün yapılan 38. Olağan Kurultay'da partinin 8. genel başkanı seçilmiş oldu.

 "Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgilerine bir yenisini daha ekleyerek siyasi hayata veda etti." diyen Gazeteci Fatih Altaylı yazısında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Gandi” olarak başladığı siyasi liderliğinde bu seçim döneminde “Şirin Baba’lığa” evrildi ve “Gargamel” olarak veda etti.

Hoş bir sada olabileceği yerde, “kekremsi bir tat” bırakarak veda etti.

CHP delegesi ise müthiş iyi bir sınav verdi.

Toplumdan gelen sese kulak tıkanamayacağını gösterdi.

Yokuş aşağı gitmekte olan partinin direksiyonunu, en azından kaçış rampasına doğru kırarak ana muhalefetin uçurumdan aşağı düşmesini engelledi.

Özgür Özel, CHP’nin ideal genel başkanı mıdır, Türkiye’yi AK Parti kıskacından kurtaracak adam mıdır bilemeyiz.

Göreceğiz.

Ama en azından CHP’nin kendi içinde demokrasi işletmeyi başardığını ve değişikliği becerebildiğini gördük.

Özgür Özel olmazsa, gerekirse onu da değiştirebilecek bir irade koydu CHP.

Bu irade Türkiye açısından da umut vericidir.

İlgili Haberler
CHP'de yeni Parti Meclis'i üyeleri seçiliyor! Özgür Özel'in A Takımı'nda kimler var? Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması: Deneyimlerinden yararlanacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Demirtaş ve Kavala tepkisi: Al birini vur diğerine CHP'deki Özgür Özel zaferi dünya basınının gündemine oturdu
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da kuzenler beraber ölüme gitti! '10 dakika' detayı
Antalya'da kuzenler beraber ölüme gitti! '10 dakika' detayı
İsrail ordusu son 24 saatte Gazze’de 450 yeri vurduğunu duyurdu
İsrail ordusu son 24 saatte Gazze’de 450 yeri vurduğunu duyurdu
Tamirciler uyarıyor! Kış öncesi araç bakımına dikkat!
Tamirciler uyarıyor! Kış öncesi araç bakımına dikkat!
Kayseri'de 410 bin dekar arazi tarımsal üretime kazandırıldı!
Kayseri'de 410 bin dekar arazi tarımsal üretime kazandırıldı!
İhracatta ekim ayı rekoru kırıldı! Ticaret Bakanı duyurdu
İhracatta ekim ayı rekoru kırıldı! Ticaret Bakanı duyurdu
Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü!
Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü!
Marmara Denizi'nde korkutan sıcaklık! Hâlâ sıcaklık 20 derece
Marmara Denizi'nde korkutan sıcaklık! Hâlâ sıcaklık 20 derece
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi
Kurye, kargoyla gönderilen çekleri çaldı! İşe de bu yüzden girmiş!
Kurye, kargoyla gönderilen çekleri çaldı! İşe de bu yüzden girmiş!
İsrail ordusu kara harekatı sonrası verdiği zaiyatı açıkladı
İsrail ordusu kara harekatı sonrası verdiği zaiyatı açıkladı
Adana'da 15 evden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı! Hırsızlık anları kamerada
Adana'da 15 evden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı! Hırsızlık anları kamerada
SGK yeni listeyi açıkladı! Bu 5 mesleği yapanlar erken emekli olacak
SGK yeni listeyi açıkladı! Bu 5 mesleği yapanlar erken emekli olacak