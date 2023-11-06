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Şaka değil gerçek! Memleket Partisi il başkanlığı çalındı!

Şaka değil gerçek! Memleket Partisi il başkanlığı çalındı!

Hatay'da Memleket Partisi'ni şoke eden bir olay yaşandı. İl başkanlığı olarak kullanılan binanın yerinde olmadığını gören Başkan Kılıç soluğu karakolda aldı

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6 Şubat depremi sırasında ağır hasar alan Hatay Memleket Partisi İl Başkanlığı, faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla Antakya ilçesinde konteyner bir bina inşa etti. Ancak, Başkan Halil Kılıç'a göre, il başkanlığı olarak kullanılan konteyner, bir süre sonra kayboldu. İl başkanlığının çalındığını düşünen Kılıç, olayı yetkililere bildirmek için karakola gitti ve konu hakkında şikayette bulundu.

Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Kılıç, "Yazıklar olsun, Memleket Partisi Hatay İl Başkanlığı konteyneri çalınmıştır. Bizi böyle mi durdurmak istiyorsunuz. Çadır kurarız; hiçbir zaman yılmayız, yıldıramazsınız. Bu biline. Emniyet güçlerine gerekli şikayetlerimizi yaptık." ifadelerini kullandı.

Konteynerin kaybolmasının ardından, bu olay Hatay'da gündem oluşturdu ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kılıç, "Maalesef bizim il başkanlığımız çalındı. Bizim il başkanlığımız Altınözü’ndeydi, ilçe başkanlığımızla birlikte faaliyet gösteriyorduk. Buraya gelip konteynerimizi koyduk, konteyner geldiğimizde yoktu. Dört gün falan arayla görmedik yani. Konuyla ilgili direkt karakola gittik, şikayetçi olduk" şeklinde konuştu.

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