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51 yaşında gelen ikiz bebek sevinci

51 yaşında gelen ikiz bebek sevinci

Muğlalı 51 yaşındaki öğretmen Songül Nur, tüp bebek yöntemiyle ikiz bebeklerine kavuştu.

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Tüp bebek yöntemiyle anne olmanın sevincini yaşayan, Songül öğretmen ve eşinin bebek özlemi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde son buldu.

51 yaşında ikiz kız bebeği sahibi olan Songül öğretmen, “Yüce mevlamdan ümidimizi hiç kesmedik. Rahmetli babaannem de bu süreçte hep bana ilham oldu. Kendisi de 56 yaşında doğum yapmıştı. Çok mutluyum, yaşadığım bu mutluluğun tarifi yok, yeniden doğmuş gibiyim. Eşim ve ben tüp bebek tedavisine Mersin’de başladığımızda Şubat ayında yaşadığımız deprem nedeniyle takip süreci biraz sekteye uğradı. Muğla’ya geldikten sonra da perinatoloji polikliniğinde Uzm. Dr. Selahattin Kükner tarafından yapılan takiplerimin sonucunda sağlıklı bir şekilde kızlarımız dünyaya geldi. Yaşadığımız her anın kıymetli olduğunun bilinciyle, geç yaşta olsa da annelik çok güzel bir duygu, kendimi çok enerjik hissediyorum. Onların her nefes alışverişini izlemek bana keyif veriyor. Burada profesyonel bir ekibin takibinde doğum yaptım. Tüm klinikte çalışan doktorlar, ebeler ve çalışanlara minnettarım” dedi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan ve hastane yönetimi, Songül hanım ile ailesini ziyaret ederek onların bu ikiz bebek sevincine ortak oldular.

51 yaşında tüp bebek yöntemi ile ikiz kız bebekleri dünyaya gelen Nur çifti çocuklarına anneanne ve babaannelerinin isimleri verildi.

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