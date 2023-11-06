Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yabancı hakem mi yönetecek?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesi öncesi yabancı hakem konusu yeniden gündeme geldi. Kulislerdeki iddialara göre derbi mücadelesini yabancı hakem yönetecek.

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi karşılaşmasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı hakem çağırması bekleniyor. Son haftalarda artan hakem hataları sonrası federasyonun, derbide yabancı hakeme görev vermeyi düşündüğü ve bu kararını iki kulübe ileteceği belirtildi.

İki kulübün de, federasyonun bu kararına sıcak bakacağı bildirildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe, sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Kıran kırana geçen şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik, Fenerbahçe ise 10 galibiyet 1 mağlubiyet alarak rakipleriyle arasındaki puan farkını açtı.

Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü oynanacak derbi maçta Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.