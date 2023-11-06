Gazze'nin dünyayla iletişimi yine kesildi! İnternet tamamen kesildi

Gazze Şeridi'ne bomba yağdıran İsrail, katlama aralıksız devam ediyor. Son olarak İsrail, gece boyunca 100'den fazla hava saldırısı düzenledi. Bombardıman, İsrail'in Gazze Şeridi'nde iletişim hatlarını kesmesi, bu nedenle de Gazze'deki tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen çökmesiyle eş zamanlı gerçekleşti.

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İsrail'in Gazze'ye başlattığı bombardımanların ardından bölgede yeniden iletişim kesildi. Ateşkes çağrıları dahil olmak üzere Gazze'ye gelecek yardımları da kabul etmeyen İsrail, gece boyunca 100'den fazla hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeybatı, orta ve güneybatı bölgelerini yoğun şekilde bombaladı ve bombalamaya da devam ediyor.

Saldırılar, Gazze Şeridi'ndeki en büyük hastane olan Şifa Hastanesi'nin yanı sıra yerleşim alanlarını, yolları, şehrin liman bölgesini ve Gazze'nin kuzeybatısından güneybatısına kadar çeşitli yerleri hedef aldı.

Bombardıman, İsrail'in Gazze Şeridi'nde iletişim hatlarını kesmesi, bu nedenle de Gazze'deki tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen çökmesiyle eş zamanlı gerçekleşti.

Saldırı nedeniyle kentin çeşitli bölgelerinden dumanlar yükselirken, ambulanslar bombalanan alanlara giriş sağlayamıyor.