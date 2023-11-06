ABD Stanford Üniversitesinde bir kişi, Müslüman öğrenciye arabasıyla vurup kaçtı!

ABD'de Stanford Üniversitesinde, kimliği bilinmeyen bir kişinin, Arap asıllı Müslüman öğrenciye arabasıyla vurup kaçtığı, olayın "nefret suçu" kapsamında soruşturulmaya başlandığı bildirildi.

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The Herald'ın haberinde, California eyaletindeki Stanford Üniversitesi kampüsünde bir kişinin, Arap asıllı Müslüman öğrenciye arabasıyla çarparak olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Bölge polisinden yapılan açıklamada, saldırganın yerel saatle 14.00 sularında Müslüman öğrenciyle göz teması kurduğu ve bu sırada hızlanarak aracını öğrencinin üzerine sürdüğü belirtildi.

Saldırganın olay yerinden kaçarken de öğrenciye sözlü hakarette bulunduğu ifade edildi.

Yetkililer, öğrencinin hafif yaralandığını ve failin henüz bulunamadığını aktararak olayın "nefret suçu" kapsamında soruşturulduğunu kaydetti.

Stanford Üniversitesi Rektörlüğü de söz konusu saldırıyı kınadı.

ABD'de 7 Ekim'den beri Müslüman öğrencilere karşı ayrımcılık arttı

Ülke çapında Müslüman öğrencilere karşı nefret suçları ve ayrımcılık, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den beri artış gösteriyor.

Stanford Üniversitesi Filistin asıllı Amerikalı ve Müslüman Öğrenci Topluluğu, üye öğrencilerinin kampüste güvenliğinden endişe ettiğini belirtti.

Arap asıllı Amerikalılar Ayrımcılık Karşıtı Komitesi (ADC), California eyaleti dahil ABD'nin çeşitli bölgelerinden öğrencilerin kampüslerde tehditlere maruz kaldığını bildirdi.

Komite Yöneticisi Abed Ayoub, öğrencilerin dini inançları nedeniyle okuldan çıkarılma veya işten atılma riskiyle karşı karşıya olduğunu, sosyal medya platformlarının takip edildiğini ve şiddet tehditleri aldıklarını ifade etti.