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Filistin'i desteklemek Yahudi karşıtı olmak anlamına gelmiyor!

Filistin'i desteklemek Yahudi karşıtı olmak anlamına gelmiyor!

Ürdün Kraliçesi Ranya el-Abdullah, Gazze'de yaşanan insani felaketi önlemek için ateşkes çağrısında bulunarak, "Filistin'i desteklemek Yahudi karşıtı olmak anlamına gelmiyor." dedi.

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Ranya, CNN'de Becky Anderson'a verdiği röportajda, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını değerlendirdi.

Gazze'de insani felaketi önlemek için ateşkes çağrısı yapan Ranya, "Filistin'i desteklemek Yahudi karşıtı olmak anlamına gelmiyor." diyerek, "Son yıllarda tanık olduğumuz şey, antisemitizm suçlamasının İsrail'e yönelik her türlü eleştiriyi bastırmak için silah olarak kullanılmasıdır." şeklinde konuştu.

Gazze'deki insanların acılarının "çığ gibi büyümesini izlemenin dayanılmaz his" olduğunu dile getiren Ranya, "ateşkesin Hamas'ın daha fazla saldırı düzenlemesine olanak sağlayacağı" yönündeki iddiayı reddederek, bunun "Gazze'deki sivillerin ölümünü meşrulaştırdığını" kaydetti.

Ürdün Kraliçesi Ranya ayrıca, "ABD Başkanı Joe Biden’ın Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan ölü sayılarına ilişkin şüphelerini dile getirdiği açıklamalarına" atıfta bulunarak, bunun standart bir "İsrail propagandası" olduğunu belirtti.

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