Ekrem İmamoğlu, CHP Lideri Özgür Özel'i ziyaret etti! 'Bizimkisi kardeşlik ilişkisi'

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı koltuğundaki emanetçisi mi olacak tartışmaları sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ediyor. Özel ve İmamoğlu ortak açıklama yaptı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ediyor. Özgür Özel'in çalışma ofisindeki ziyarette Özgür Özel ve İmamoğlu açıklama yaptı. Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanı olarak görev yapmıştı.

Özgür Özel'in konuşmalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Ekrem Başkanımız nezaket gösterdiler. Görevini bitirdikten sonra beni ziyaret ettiler... CHP tarihinde bir ilk yaşandı. Ekrem Başkan çok zor bir Kurultay'ı yönetti. Ben kendisine teşekkür ediyorum.

Bizim aramızdaki kardeşlik ilişkisi

- Hep konuşulan bir şey vardı. Aylardır, yıllardır, bıktığımız bir şey; “Ekrem Başkanla aranızda nasıl bir ilişki var?” Buradan şunu ifade edeyim. Biraz önce yukarıda kısa süren baş başa görüşmemizde de öyle bitirdik.

- Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisi, kardeşlik hukuku. Ama bu kardeşlik hukuku, CHP’yi çok güzel yerlere taşıyacak. CHP’yi iktidara taşıyacak. Türkiye’yi güzel yerlere taşıyacak.

İmamoğlu: Kurultayla ilgili bilgi verdim

Ekrem İmamoğlu ise kısa açıklamasında "Kurultay çok nezaketli, dengeli ve seviyeli geçti. Buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na yürekten teşekkür ediyorum. Kendisini de en yakın zamanda ziyaret edeceğim. Genel Başkanıma süreçle ilgili bilgi verdim" dedi.

Baba-oğul ilişkisi kavgayla bitmişti

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile ilişkileri için "Bizim baba-oğul ilişkimiz var" dedikten kısa bir süre sonra kavgaya tutuşmuşlardı. CHP'nin çiçeği burnunda Genel Başkanı Özgür Özel ise İmamoğlu ile ilişkileri için "kardeşlik ilişkimiz var" deyince "Kavga ederler mi" sorusu akıllara geldi.