Ali Babacan'ın acı günü! Babası Ali Babacan vefat etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan vefat etti. Hilmi Babacan kimdir?Abone ol
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın acı günü. Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan, hayatını kaybetti. Hilmi Babacan, Ankara'nın en köklü esnaflarından birisi olarak biliniyordu.
Hilmi Babacan'ın ölüm haberi, DEVA Partisi'nin sosyal medya hesaplarından "Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli babası Hilmi Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz" notuyla duyuruldu.