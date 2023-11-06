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Ekonomist Şenol Babuşcu hesapladı! Asgari ücret kaç TL olur?

Ekonomist Şenol Babuşcu hesapladı! Asgari ücret kaç TL olur?

Milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyen asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Komisyonun aralık ayı başında çalışmalarına başlaması beklenirken Ekonomist Şenol Babuşcu asgari ücret tahminini açıkladı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58’den yüzde 65’e, 2024 sonu için yüzde 33’ten yüzde 36’ya yükseltmesinin ardından yeni asgari ücret için de beklenti arttı. 

Konuyla ilgili bir tahmin de Şenol Babuşcu'dan geldi.

Asgari ücretin kaç TL olması bekleniyor?

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Babuşçu "4 aylık(Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim) enflasyon rakamı % 29.40. Kasım ve Aralık ayları enflasyonu ile 6 aylık enflasyonun % 37-38'e ulaşması bekleniyor. Asgari ücretin yerel seçimler nedeniyle bu orandan daha yüksek artması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Babuşçu, "Asgari ücrette yüzde 40 artış olursa yaklaşık net 16.000 TL, yüzde 50 artış olursa 17.000 civarında olması bekleniyor" dedi.

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