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14. Türk-Arap Ekonomi Forumu İstanbul’da gerçekleşecek

14. Türk-Arap Ekonomi Forumu İstanbul’da gerçekleşecek

Türk-Arap Ekonomi Forumu'nun (TAF) 14. buluşması, İstanbul'da gerçekleştirilecek.

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Türk-Arap Ekonomi Forumu (TAF); Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle 8 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, "Daha Güçlü Türkiye" ilkesiyle düzenlenmeye başlanan Türk-Arap Ekonomi Forumu'nun Kurucusu ve Başkanı Murat Efe, "Hükümetimiz başta olmak üzere, Arap ülkeleri hükümetlerinin, ulusal ve uluslararası dış ticaret kurumlarının, yatırım ve finans kuruluşlarının, firmalarımızın ve iş insanlarımızın destekleri ile bölgemizin "prestij ve istikrar" platformu haline gelen TAF’ı “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla ve kararlılıkla geleceğe taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz. 'İşbirliğinde Yeni Dönem' temasıyla düzenleyeceğimiz 14. TAF’a Kuveyt Başbakan Yardımcısı, Petrol, Ekonomi ve Yatırım İşleri Bakanı Saad Al-Barrak, Katar Devlet Bakanı ve Serbest Bölge İdaresi Başkanı Ahmad Al-Sayed, Mısır Maliye Bakanı Mohamed Maait, Suudi Arabistan Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Ryadh M. Alkhareif, Katar Maliye Bakanlığı Müsteşarı Dr. Saud Bin Abdullah Al Attiyah, Libya Merkez Bankası Başkanı Saddek Elkaber, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu katılacaklar" ifadelerini kullandı.

Murat Efe, "Amacımız, Türkiye’deki doğrudan yatırım imkanlarını paylaşmak, karşılıklı işbirliği imkanlarını artrımak, İstanbul Finans Merkezi’nin hedeflerini, bankalarımızın, Borsa İstanbul’un, Fintek firmalarımızın kabiliyetlerini katılımcılara sunmak ve enerji, sanayi, teknoloji, gıda, inşaat, dış ticaret alanında faaliyet gösteren iş insanlarımıza katkı oluşturabilmek. Hükümet üyeleri başta olmak üzere, Orta Doğu, Körfez ve Kuzey Afrika’dan 500’ün üzerinde üst düzey kurum ve kuruluş temsilcisini bir araya getirecek olan TAF, yeni bir döneme giren Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerde tarihi bir rol üstleniyor" dedi.

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