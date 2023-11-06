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Dilan-Engin Polat soruşturmasında flaş gelişme! 2 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Dilan-Engin Polat soruşturmasında flaş gelişme! 2 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Dilan ve Engin Polat’ın da bulunduğu 12 şüphelinin tutuklanmasının ardından, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye getirilen 5 şüpheliden 2’si tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sözcü'de yer alan habere göre şüpheliler Mustafa Özalp, Kübra Doğan, Uğurcan Ayyıldız, Gözde Bilgiç ve İsmail Bilgiç Anadolu Adliyesi'ne sevk edilirken, bir şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen 5 şüpheli Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi.

2 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Savcılık, şüpheliler Mustafa Özalp ve Uğurcan Ayyıldız'ı tutuklama talebiyle, Gözde Bilgiç, İsmail Bilgiç ve Kübra Doğan'ı ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

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