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Sinop'ta avcılar 300 kiloluk dev domuz vurdu!

Sinop'ta avcılar 300 kiloluk dev domuz vurdu!

Sinop'un Gerze ilçesinde yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki bir domuz, tarım arazilerine zarar verdiği için avcılar tarafından avlandı.

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Sarıyer köyünde vatandaşlar için büyük bir sorun haline gelen domuzlara karşı belgeli avcılar harekete geçti. Dev bir domuz, avcılar tarafından telef edildi.

Domuz avcılarından Güray Rahmi Özcan, yaptığı açıklamada, "Domuzlar köylülerin emeklerini yok ediyor. Tarım arazilerine, bahçelere ve ekili olan mısır tarlalarına zarar veriyor. İnsan canını da tehlikeye atıyor. Ben ve arkadaşlarım avcılık belgesine sahibiz ve bu güne kadar 15-20 civarında domuz avladık" dedi.

Dev domuzu gören köylüler ise bu büyüklükte bir domuzu daha önce görmediklerini belirterek şaşkınlıklarını dile getirdi.

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