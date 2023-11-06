BIST 7.855
DOLAR 28,43
EURO 30,60
ALTIN 1.815,97
HABER /  SPOR

Beşiktaş, Bodo/Glimt maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Bodo/Glimt maçının hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu dördüncü hafta maçında 9 Kasım Perşembe günü Norveç'in Bodo/Glimt ekibini konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Abone ol

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idmanda, Bitexen Antalyaspor deplasmanında forma giyen isimler yenilenme antrenmanıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular, ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yan top antrenmanı yaptı.

Beşiktaş, Bodo/Glimt maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
TFF duyurdu! UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
TFF duyurdu! UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Plastiğe mantardan alternatif ürettiler! Karbon emisyonunu azaltıyor!
Plastiğe mantardan alternatif ürettiler! Karbon emisyonunu azaltıyor!
Şanlıurfalı küçük hafız, Gazzeli çocuklar için bisikletini bağışladı
Şanlıurfalı küçük hafız, Gazzeli çocuklar için bisikletini bağışladı
2024 YKS sınavının yapılacağı tarih açıkladı! YKS sınavı ne zaman? KPSS sınavı ne zaman?
2024 YKS sınavının yapılacağı tarih açıkladı! YKS sınavı ne zaman? KPSS sınavı ne zaman?
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a, Kosova’da üstün hizmet madalyası verildi
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a, Kosova’da üstün hizmet madalyası verildi
KPSS sınavının yapılacağı tarihler belli oldu!ÖSYM Başkanı açıkladı
KPSS sınavının yapılacağı tarihler belli oldu!ÖSYM Başkanı açıkladı
Sinop'ta avcılar 300 kiloluk dev domuz vurdu!
Sinop'ta avcılar 300 kiloluk dev domuz vurdu!
Teknopark İstanbul, 26. Asya Bilim Parkları Birliği Konferansı'na ev sahipliği yapacak
Teknopark İstanbul, 26. Asya Bilim Parkları Birliği Konferansı'na ev sahipliği yapacak
Tuzlaspor'dan Ali Koç hakkında çok sert açıklama: 'Fırıldak Ali'
Tuzlaspor'dan Ali Koç hakkında çok sert açıklama: 'Fırıldak Ali'
Erdoğan 'bir kez daha hilal ve haçlı savaşını mı istiyorsunuz?' diye sordu Josep Borrell'den kritik açıklama
Erdoğan 'bir kez daha hilal ve haçlı savaşını mı istiyorsunuz?' diye sordu Josep Borrell'den kritik açıklama
Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde görünüm
Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde görünüm
Hulusi Akar: "Azerbaycan’da tüm dünya Türk’ün gücünü gördü"
Hulusi Akar: "Azerbaycan’da tüm dünya Türk’ün gücünü gördü"