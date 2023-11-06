BIST 7.855
DOLAR 28,43
EURO 30,60
ALTIN 1.815,97
HABER /  GÜNCEL

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a, Kosova’da üstün hizmet madalyası verildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a, Kosova’da üstün hizmet madalyası verildi

Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, Türkiye'nin milli ve özgün insansız platformlarını geliştiren Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar’a üstün hizmet madalyası takdim etti.

Abone ol

Başkent Priştine'de Bayraktar'ı kabul eden Maqedonci, görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Baykar'ın ürünleri ile "askeri teknolojinin manşeti" haline geldiğini belirtti.

Maqedonci, Baykar ile yaptıkları işbirliğiyle kısa sürede Kosova Güvenlik Gücünün (FSK) muharebe kapasitesini, tüm vatandaşların güvenliği ve toprak savunmasını garanti altına alacak düzeye çıkardıklarını vurguladı.

Paylaşımında, görüşmede bundan sonra yatırım yapılacak projeler ve bu işbirliğinin satın almaların ötesine yaygınlaşmasını ele aldıklarını aktaran Maqedonci, "Bu şirketin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kosova hükümeti ve Savunma Bakanlığı ile işbirliği konusunda gösterdiği istek ve hazırlıktan dolayı Haluk Bayraktar'ı üstün hizmet madalyası ile ödüllendirerek derin şükranlarımı sundum." ifadesini kullandı.

Maqedonci, paylaşımının sonunda, "İki ülke arasındaki güçlü bağ devam edecek." değerlendirmesine yer verdi.

Görüşmede, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ve FSK Komutanı Bashkim Jashari de hazır bulundu.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, temmuzda sayı bilgisi vermeden Türkiye’den satın aldıkları Bayraktar TB2 SİHA’ların ülkeye ulaştığını açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sinop'ta avcılar 300 kiloluk dev domuz vurdu!
Sinop'ta avcılar 300 kiloluk dev domuz vurdu!
Teknopark İstanbul, 26. Asya Bilim Parkları Birliği Konferansı'na ev sahipliği yapacak
Teknopark İstanbul, 26. Asya Bilim Parkları Birliği Konferansı'na ev sahipliği yapacak
Tuzlaspor'dan Ali Koç hakkında çok sert açıklama: 'Fırıldak Ali'
Tuzlaspor'dan Ali Koç hakkında çok sert açıklama: 'Fırıldak Ali'
Erdoğan 'bir kez daha hilal ve haçlı savaşını mı istiyorsunuz?' diye sordu Josep Borrell'den kritik açıklama
Erdoğan 'bir kez daha hilal ve haçlı savaşını mı istiyorsunuz?' diye sordu Josep Borrell'den kritik açıklama
Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde görünüm
Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde görünüm
Hulusi Akar: "Azerbaycan’da tüm dünya Türk’ün gücünü gördü"
Hulusi Akar: "Azerbaycan’da tüm dünya Türk’ün gücünü gördü"
14. Türk-Arap Ekonomi Forumu İstanbul’da gerçekleşecek
14. Türk-Arap Ekonomi Forumu İstanbul’da gerçekleşecek
Tümer Metin, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı
Tümer Metin, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı
Türk devletleri, medya alanında "yeni birlik" kuruyor
Türk devletleri, medya alanında "yeni birlik" kuruyor
Hollanda'da Türk camisine saldırı düzenlendi!
Hollanda'da Türk camisine saldırı düzenlendi!
Dilan-Engin Polat soruşturmasında flaş gelişme! 2 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Dilan-Engin Polat soruşturmasında flaş gelişme! 2 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Ekonomist Şenol Babuşcu hesapladı! Asgari ücret kaç TL olur?
Ekonomist Şenol Babuşcu hesapladı! Asgari ücret kaç TL olur?