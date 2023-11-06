2024 YKS sınavının yapılacağı tarih açıkladı! YKS sınavı ne zaman? KPSS sınavı ne zaman?
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy 2024 yılı sınav takvimini açıkladı. Buna göre 2024 Üniversitelere Giriş Sınavı (YKS) 8-9 Haziran'da yapılacak. KQSS sınavları ise dallarına göre Eylül ayında başlayacak.Abone ol
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024 yılı sınav takvimini açıkladı. Ersoy, YKS'nin 8-9 Haziran'da yapılacağını duyurdu. KPSS sınavları ise Eylül ayında başlayacak. İşte ÖSYM Başkanı Ersoy'un açıklaması...
- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran’da
- Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan’da,
- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz’da,
- Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz’da,
- 2. gün oturumları 21 Temmuz’da,
- KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos’ta,
- KPSS Ön Lisans 1 Eylül’de,
- KPSS Ortaöğretim 15 Eylül’de,
- KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak...