CHP'nin yeni Parti Meclisi İlk toplantısını yapacak! Tarih belli oldu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ardından yeni Parti Meclisi (PM) ilk toplantısını 11 Kasım Cumartesi yapacak.

Abone ol

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ardından yeni Parti Meclisi (PM) ilk toplantısını 11 Kasım Cumartesi yapacak.

CHP'den yapılan açıklamada, bazı mecralarda CHP'nin MYK üyelerinin belirlendiğine ilişkin listelere yer verildiği, haberler yapıldığı belirtildi.

Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "CHP'nin MYK üyeleri, cumartesi günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısından sonraki günlerde belirlenecek ve resmi olarak ilan edilecek." ifadesi kullanıldı.