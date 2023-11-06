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HABER /  POLİTİKA

CHP'nin yeni Parti Meclisi İlk toplantısını yapacak! Tarih belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP'nin yeni Parti Meclisi İlk toplantısını yapacak! Tarih belli oldu

 CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ardından yeni Parti Meclisi (PM) ilk toplantısını 11 Kasım Cumartesi yapacak.

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 CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ardından yeni Parti Meclisi (PM) ilk toplantısını 11 Kasım Cumartesi yapacak.

CHP'den yapılan açıklamada, bazı mecralarda CHP'nin MYK üyelerinin belirlendiğine ilişkin listelere yer verildiği, haberler yapıldığı belirtildi.

Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "CHP'nin MYK üyeleri, cumartesi günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısından sonraki günlerde belirlenecek ve resmi olarak ilan edilecek." ifadesi kullanıldı.

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