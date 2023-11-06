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Antalya’da yazdan kalma gün! Termometreler 30 dereceyi gösterdi

Antalya’da yazdan kalma gün! Termometreler 30 dereceyi gösterdi

Hafta sonu sağanak yağışın etkili olduğu Antalya’da termometreler bugün 30 dereceyi gösterdi. Kentte nem oranı ise yüzde 75 olarak ölçüldü. Sıcak havayı fırsat bilen turistler ve vatandaşlar, denize girdi.

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Turizmin başkenti Antalya’da hafta sonu sağanak yağışla dışarıya çıkamayan vatandaşlar, bugün denize girdi.

Kasım ayı olmasına rağmen, kentteki termometreler 30 dereceyi gösterdi. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklığa yüzde 75’lere varan bunaltıcı nem eşlik edince kentin sahillerini turistlerle doldurdu.
Kent sakinlerinin de akın ettiği Konyaaltı Sahili’nde turistler ve vatandaşlar bol bol güneşlenerek denize girmeyi de ihmal etmedi.

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