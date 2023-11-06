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Malatya'da DEAŞ ve PKK operasyonu: 2 zanlı tutuklandı!

Malatya'da DEAŞ ve PKK operasyonu: 2 zanlı tutuklandı!

Malatya'da terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Battalgazi, Yeşilyurt ve Yazıhan ilçelerinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG üyesi oldukları tespit edilen 4 şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terör örgütü PKK/YPG üyesi 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, DEAŞ üyesi 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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