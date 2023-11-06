Eren Erdem görevinden ayrıldı! WhatsApp mesajıyla duyurdu!

CHP'de Özgür Özel'in Genel Başkan olmasının ardından ilk istifa haberi geldi. CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Eren Erdem görevinden ayrıldığını belirtti. Erdem istifa haberini gazetecilerin olduğu WhatsApp grubuna gönderdiği mesajla duyurdu.

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CHP'de yaşanan Genel Başkanı değişimi sonrasında CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem görevinden ayrıldığını duyurdu.

Ayrılığı WhatsApp mesajıyla duyurdu

T24'ün haberine göre, Erdem, gazetecilerin olduğu WhatsApp grubuna gönderdiği mesajında, "Görev yaptığım 5 aylık süreçte; mesaime katkınız için çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince işlerinizi kolaylaştırmaya çalıştım. İstemeden kırdığım biri varsa, helallik isterim" ifadelerini kullandı.

Erdem'in Genel Merkez'deki odasını boşalttığı iddia edildi.