Özgür Özel'in Parti Meclisi listesini 5 isim deldi! Hiçbir listede olmayan isim 38. sıradan PM'ye girdi
CHP'de çiçeği burnunda Genel Başkan Özgür Özel'in A Takımı belli oldu. 60 kişilik Parti Meclisi'ne (PM) Özgür Özel'in listesinde yer almayan 5 isim girdi. Hem Özgür Özel hem de Oğuz Kaan Salıcı'nın listesinde yer almayan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz 38'inci sıradan PM üyesi seçildi.Abone ol
4 Kasım'da “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganıyla başlayan ve genel başkan değişimiyle bir devri kapatan CHP 38. Olağan Kurultayı, 60 üyeli Parti Meclisi (PM) ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) belirlendi. Parti Meclisi'ne girmek için en yüksek oyu Gökhan Zeybek alırken, listelerde adı yer almayan Deniz Yavuzyılmaz 38. sıradan PM'ye girdi.
En yüksek oyu Gökhan Zeybek aldı
CHP'de yeni Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) belli oldu. 60 kişilik PM için 387, 15 üyeli YDK için ise 103 aday başvurdu. Yapılan oylamanın ardından CHP'nin yeni PM ve YDK üyeleri belli oldu. Parti Meclisi'nde en çok oyu 648 oyla Gökhan Zeybek aldı. Zeybek'i 643 oyla Özgür Karabat, 633 oyla Bedirhan Berk Doğru takip etti.
5 isim Özgür Özel'in listesini deldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in oluşturduğu listede olmayan Müslim Sarı, Deniz Yavuzyılmaz, Oğuz Kaan Salıcı, Ali Haydar Hakverdi ve Orhan Sarıbal listeyi delerek delegelerden aldıkları oylarla CHP PM listesine girdi.
Oğuz Kaan Salıcı'ya büyük şok
Ancak, Oğuz Kaan Salıcı 363 oy alarak PM oylamasında 51. sırada çıkmasına rağmen kadın ve gençlik kotasına takıldığından Parti Meclisi’ne giremedi.
İki listede de yoktu ama PM'ye girdi
Özgür Özel ve Oğuz Kaan Salıcı'nın hazırladığı iki anahtar listede de olmayan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın 38'inci sıradan Parti Meclisi'ne seçilmesi dikkat çekti.
YDK için en yüksek oy kadınlara
Kurultayda YDK üyeliği için aday olan 103 kişiden en yüksek üç oyu kadınlar aldı. Ayça Akpek Şenay 626, Esin Fatma Temel ve Hümeyra Akkuş Sandıkcı 546, İsmail Emre Telci ise 539 oy aldı.
Bilim Kültür ve Sanat Platformu oyları...
Kurultayda Bilim Kültür Sanat Platformu üyeliğine seçilen isimler arasında en yüksek oyu Askeri Casusluk davasında bir süre cezaevinde yatan emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu aldı. Yankı Bağcıoğlu 851 oy alırken, Yalçın Karatepe 829, Volkan Demir 800, Baran Bozoğlu 796, İlhan Uzgel 784, Gülşah Deniz Atalar 772, Fethi Açıkel 745, Gökçe Gökçen 719, Andaç Pamuk 685, Armağan Erdoğan 659, Ali Rıza Erbay 652 ve Arif Sağ'ın oğlu türkücü Tolga Sağ ise 613 oy aldı.
Özel'in A Takımı'nda kimler var?
İşte 60 kişilik PM'ye giren isimler:
GÖKAN ZEYBEK
ÖZGÜR KARABAT
BEDİRHAN BERK DOĞRU
OZAN IŞIK
DENİZ YÜCEL
GAMZE TAŞCIER
MURAT BAKAN
SUAT ÖZÇAĞDAŞ
CEM AYDIN
BAKİ AYDÖNER
ENSAR AYTEKİN
M. GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ
SELİN SAYEK BÖKE
CANAN TAŞER
PINAR UZUN OKAKIN
MAHİR YÜKSEL
ERHAN ADEM
BURHANETTİN BULUT
ECEVİT KELEŞ
ALİ ABBAS ERTÜRK
HİKMET ERBİLGİN
ALİ HAYDAR FIRAT
BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU
HÜSEYİN YAŞAR
BERKER ESEN
ULAŞ KARASU
MÜSLİM SARI
DENİZ YAVUZYILMAZ
ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ
ÖZGÜR CEYLAN
HİKMET YALIM HALICI
ERBİL AYDINLIK
SEVGİ KILIÇ
YALÇIN GÖRGÖZ
ORHAN SARIBAL
TURGAY ÖZCAN
MELİSA UĞRAŞ
MEHMET TÜM
ALİ HAYDAR HAKVERDİ
MEHMET NECATİ YAĞCI
SİNEM KIRÇİÇEK
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
İSMAİL ATAKAN ÜNVER
SEMRA DİNÇER
NEVAF BİLEK
HÜSEYİN CAN GÜNER
AHMET HAKAN UYANIK
BORA TERZİ
ERTAN AKBABA
DURSUN BULUT
OĞUZ KAAN SALICI
ŞENGÜL YEŞİLDAL
EMİN UMUT DİKİLİ
EYLEM ERTUĞ ERTUĞRUL
SİNAN ADIYAMAN
MUSTAFA ADIGÜZEL
ERDAL AKSÜNGER
MURAT ÇAN
VELİ ÖZDEMİR
NECDET SARAÇ
Bilim Kültür Sanat platformu üyeleri
YANKI BAĞCIOĞLU
YALÇIN KARATEPE
VOLKAN DEMİR
BARAN BOZOĞLU
İLHAN UZGEL
GÜLŞAH DENİZ ATALAR
FETHİ AÇIKEL
GÖKÇE GÖKÇEN
Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri
AYÇA AKPEK ŞENAY
ESİN FATMA TEMEL
HÜMEYRA AKKUŞ SANDIKCI
İSMAİL EMRE TELCİ
EKİNCAN AKSOY
ÖZKAN TİCE
AYSEMİN GÜLMEZ
DENİZ ÇAKIR
SÜLEYMAN BÜLBÜL
DENİZ DEMİRÖZ
NURDAN YÜCAL
TURAN TAŞKIN ÖZER
ALİ BALTA
ÖZGÜR SAĞLAM
REMZİ KAZMAZ