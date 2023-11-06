Özgür Özel'in Parti Meclisi listesini 5 isim deldi! Hiçbir listede olmayan isim 38. sıradan PM'ye girdi

CHP'de çiçeği burnunda Genel Başkan Özgür Özel'in A Takımı belli oldu. 60 kişilik Parti Meclisi'ne (PM) Özgür Özel'in listesinde yer almayan 5 isim girdi. Hem Özgür Özel hem de Oğuz Kaan Salıcı'nın listesinde yer almayan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz 38'inci sıradan PM üyesi seçildi.

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4 Kasım'da “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganıyla başlayan ve genel başkan değişimiyle bir devri kapatan CHP 38. Olağan Kurultayı, 60 üyeli Parti Meclisi (PM) ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) belirlendi. Parti Meclisi'ne girmek için en yüksek oyu Gökhan Zeybek alırken, listelerde adı yer almayan Deniz Yavuzyılmaz 38. sıradan PM'ye girdi.

En yüksek oyu Gökhan Zeybek aldı

CHP'de yeni Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) belli oldu. 60 kişilik PM için 387, 15 üyeli YDK için ise 103 aday başvurdu. Yapılan oylamanın ardından CHP'nin yeni PM ve YDK üyeleri belli oldu. Parti Meclisi'nde en çok oyu 648 oyla Gökhan Zeybek aldı. Zeybek'i 643 oyla Özgür Karabat, 633 oyla Bedirhan Berk Doğru takip etti.

5 isim Özgür Özel'in listesini deldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in oluşturduğu listede olmayan Müslim Sarı, Deniz Yavuzyılmaz, Oğuz Kaan Salıcı, Ali Haydar Hakverdi ve Orhan Sarıbal listeyi delerek delegelerden aldıkları oylarla CHP PM listesine girdi.

Oğuz Kaan Salıcı'ya büyük şok

Ancak, Oğuz Kaan Salıcı 363 oy alarak PM oylamasında 51. sırada çıkmasına rağmen kadın ve gençlik kotasına takıldığından Parti Meclisi’ne giremedi.

İki listede de yoktu ama PM'ye girdi

Özgür Özel ve Oğuz Kaan Salıcı'nın hazırladığı iki anahtar listede de olmayan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın 38'inci sıradan Parti Meclisi'ne seçilmesi dikkat çekti.

YDK için en yüksek oy kadınlara

Kurultayda YDK üyeliği için aday olan 103 kişiden en yüksek üç oyu kadınlar aldı. Ayça Akpek Şenay 626, Esin Fatma Temel ve Hümeyra Akkuş Sandıkcı 546, İsmail Emre Telci ise 539 oy aldı.

Bilim Kültür ve Sanat Platformu oyları...

Kurultayda Bilim Kültür Sanat Platformu üyeliğine seçilen isimler arasında en yüksek oyu Askeri Casusluk davasında bir süre cezaevinde yatan emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu aldı. Yankı Bağcıoğlu 851 oy alırken, Yalçın Karatepe 829, Volkan Demir 800, Baran Bozoğlu 796, İlhan Uzgel 784, Gülşah Deniz Atalar 772, Fethi Açıkel 745, Gökçe Gökçen 719, Andaç Pamuk 685, Armağan Erdoğan 659, Ali Rıza Erbay 652 ve Arif Sağ'ın oğlu türkücü Tolga Sağ ise 613 oy aldı.

Özel'in A Takımı'nda kimler var?

İşte 60 kişilik PM'ye giren isimler:

GÖKAN ZEYBEK

ÖZGÜR KARABAT

BEDİRHAN BERK DOĞRU

OZAN IŞIK

DENİZ YÜCEL

GAMZE TAŞCIER

MURAT BAKAN

SUAT ÖZÇAĞDAŞ

CEM AYDIN

BAKİ AYDÖNER

ENSAR AYTEKİN

M. GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ

SELİN SAYEK BÖKE

CANAN TAŞER

PINAR UZUN OKAKIN

MAHİR YÜKSEL

ERHAN ADEM

BURHANETTİN BULUT

ECEVİT KELEŞ

ALİ ABBAS ERTÜRK

HİKMET ERBİLGİN

ALİ HAYDAR FIRAT

BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU

HÜSEYİN YAŞAR

BERKER ESEN

ULAŞ KARASU

MÜSLİM SARI

DENİZ YAVUZYILMAZ

ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ

ÖZGÜR CEYLAN

HİKMET YALIM HALICI

ERBİL AYDINLIK

SEVGİ KILIÇ

YALÇIN GÖRGÖZ

ORHAN SARIBAL

TURGAY ÖZCAN

MELİSA UĞRAŞ

MEHMET TÜM

ALİ HAYDAR HAKVERDİ

MEHMET NECATİ YAĞCI

SİNEM KIRÇİÇEK

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU

İSMAİL ATAKAN ÜNVER

SEMRA DİNÇER

NEVAF BİLEK

HÜSEYİN CAN GÜNER

AHMET HAKAN UYANIK

BORA TERZİ

ERTAN AKBABA

DURSUN BULUT

OĞUZ KAAN SALICI

ŞENGÜL YEŞİLDAL

EMİN UMUT DİKİLİ

EYLEM ERTUĞ ERTUĞRUL

SİNAN ADIYAMAN

MUSTAFA ADIGÜZEL

ERDAL AKSÜNGER

MURAT ÇAN

VELİ ÖZDEMİR

NECDET SARAÇ

Bilim Kültür Sanat platformu üyeleri

YANKI BAĞCIOĞLU

YALÇIN KARATEPE

VOLKAN DEMİR

BARAN BOZOĞLU

İLHAN UZGEL

GÜLŞAH DENİZ ATALAR

FETHİ AÇIKEL

GÖKÇE GÖKÇEN

Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri

AYÇA AKPEK ŞENAY

ESİN FATMA TEMEL

HÜMEYRA AKKUŞ SANDIKCI

İSMAİL EMRE TELCİ

EKİNCAN AKSOY

ÖZKAN TİCE

AYSEMİN GÜLMEZ

DENİZ ÇAKIR

SÜLEYMAN BÜLBÜL

DENİZ DEMİRÖZ

NURDAN YÜCAL

TURAN TAŞKIN ÖZER

ALİ BALTA

ÖZGÜR SAĞLAM

REMZİ KAZMAZ