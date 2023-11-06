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Baba kızın arasına Gazze girdi Angelina Jolie'ye babasından itiraz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Baba kızın arasına Gazze girdi Angelina Jolie'ye babasından itiraz

ABD'li oyuncu Angelina Jolie'nin babası Jon Voight, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "İsrail ordusu toprağını, halkını korumalıdır. Bu bir savaş. Solun düşündüğü gibi medeni bir şekilde ilerleyemez." ifadelerini kullandı.

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ABD'li oyuncu Jon Voight, X'ten yayımladığı videoda, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Amerikan bayrağının önünde çektiği videoda Voight, İsrail ve Filistin'den "Yahudiler için kutsal topraklar ve Tanrı'nın toprakları" olarak bahsederek, "İsrail ordusu toprağını, halkını korumalıdır. Bu bir savaş. Sol kesimin düşündüğü gibi medeni bir şekilde ilerleyemez." dedi.

Voight ayrıca, kızı Jolie'nin daha önce sosyal medyasından yaptığı paylaşımlarda Gazze'nin "toplu bir mezar" haline geldiğini ifade ederek, "İsrail'de yaşananlar bir terör eylemidir ancak bu Gazze'de sivil halkın bombalanmasıyla kaybedilen masum hayatları haklı gösteremez." yorumunda bulunmasına ilişkin de açıklama yaptı.

Voight, "Kızımın da çoğu kişi gibi Tanrı'nın onurunu, Tanrı'nın gerçeklerini anlamamış olması beni hayal kırıklığına uğrattı." ifadesini kullandı.

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