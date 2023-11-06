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Ürdün Başbakanı sert çıktı İsrail'e kırmızı çizgi uyarısı yaptı: Ürdün bunu savaş ilanı olarak değerlendirecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ürdün Başbakanı sert çıktı İsrail'e kırmızı çizgi uyarısı yaptı: Ürdün bunu savaş ilanı olarak değerlendirecek

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, Filistinlileri tehcir etme girişiminin "kırmızı çizgileri" olduğunu belirterek "Ürdün bunu savaş ilanı olarak değerlendirecektir." dedi.

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Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre Hasavne, Meclisteki grup başkanvekilleriyle toplantı gerçekleştirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin Ürdün'ün tüm seçenekleri masada tuttuğunu söyleyen Hasavne, "Filistinlileri tehcir etmeye yönelik her türlü girişim veya koşul kırmızı çizgidir. Ürdün bunu bir savaş ilanı olarak değerlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Başbakan Hasavne, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıları "uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka aykırı suçlar" şeklinde nitelendirerek, şunları kaydetti:

"Filistinlileri öldürmesi için İsrail'e verilen korumanın durdurulması gerekiyor. Uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk, kimseyi ayırmadan sivillerin hedef alınmasını yasaklı suç olarak görüyor."

İsrail'in asker ve sivil ayrımı yapmadan saldırdığına, ambulansları dahi vurduğuna dikkati çeken Ürdün Başbakanı, Gazze'ye saldırıların başladığı günden bu yana ülkesinin ateşkes için çaba sarf ettiğini vurguladı.

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