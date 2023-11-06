Diyanet-Sen, İsrail'i ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti!

Diyanet-Sen, Ankara'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ABD Büyükelçiği önünde protesto etti.

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ABD Büyükelçiliği önünde toplanan sendika üyeleri, ABD ve İsrail aleyhinde pankartlar açtı, slogan attı.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, yaptığı konuşmada, "Gazze'deki soykırıma 'Dur' demek ve Filistin halkına destek vermek için toplandıklarını" belirtti.

Yıldız, ABD ve Batılı ülkelerin Gazze'de yaşanan katliamı kutladığını, bu yüzden milyonlarca Müslüman'ın hayatını kaybetmesinden sorumlu olduklarını ifade etti.

"Gazze'de soykırım yapıldığını ve bu durumun başka soykırımların da habercisi olduğunu" söyleyen Yıldız, "İşte bu yüzden diyoruz ki Kudüs'ün kaderi İstanbul'un kaderidir. Gazze'nin kaderi Türkiye'nin kaderidir." dedi.

İsrail'in saldırılarında 9 bin Filistinli masumun öldüğünü kaydeden Yıldız, şöyle konuştu:

"İslam dünyası istisnalar dışında sessiz. Sadra şifa bir ses yok. Güney Amerika'dan İsrail ile ilişkisini kesen ülkeler var ama İslam dünyasında çıt yok. O nedenle biz bugün ayrıca burada soykırım karşısında sessiz kalan, Gazze halkını İsrail'in olmayan insafına terk eden İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliğinin ölümünü ilan etmek için de buradayız."

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın "4 bin çocuğun katili olduğunu", bu yüzden Türkiye'de istemediklerini ifade eden Yıldız, "Zulme karşı mazlumların safında mücadeleye devam edeceğiz. Gerçekleri haykırmaya, mazlumlara ses olmaya ve vicdanın sesi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından sendika üyeleri, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatını temsilen hazırlanan tabutları büyükelçiliğin önüne bıraktı.