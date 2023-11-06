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Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 800 bin liraya geriledi.

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 796 bin lira, en yüksek 1 milyon 900 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 3,6 azalışla 1 milyon 800 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 868 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 7 milyar 381 milyon 574 bin 781,18 lira, işlem miktarı ise 4.076,82 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 603 milyon 30 bin 547,29 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras KIymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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