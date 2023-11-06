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Yalova'da 140 üniversite öğrencisi hastanelik oldu!

Yalova'da 140 üniversite öğrencisi hastanelik oldu!

Yalova'da kız öğrenci yurdunda kalan yaklaşık 140 öğrenci, ishal ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

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Yalova Üniversitesi karşısında bulunan kız öğrenci yurdunda kalan bazı öğrenciler idarecilere rahatsız olduklarını bildirdi.

Toplam 1300 öğrencinin yediği akşam yemeği sonrası şikayetleri olan yaklaşık 140 öğrenci, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çoğunluğu ayakta tedavi olduktan sonra taburcu edilen öğrencilerden bir kısmının tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Öğrenciler için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından acil serviste ikinci bir sarı alan oluşturulurken, çok sayıda uzman doktor, hemşire ve sağlık görevlisi burada görev aldı.

Öğrencilerin akşam yemeğinde yediği mantar çorbası ve köfteden numunelerin alınarak tahlile gönderildiği ve idari inceleme başlatıldığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde bulunan Gençlik Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı 2090 öğrenci kapasiteli Akça Hatun Öğrenci Yurdu'nda konaklayan öğrencilerimiz karın ağrısı ve ishal şikayeti ile yurt idaresine müracaatta bulunmuştur. Bunun üzerine ivedilikle öğrencilerimiz hastaneye sevk edilmiştir. Tedavi altına alınan öğrencilerimizin genel durumları iyi olup, tedavisi tamamlanan öğrencilerimiz taburcu edilmektedir. Konu ile ilgili Valiliğimizce gerekli tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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