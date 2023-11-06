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Türkiye ile Kazakistan arasında '2024 Yılı Askeri İş Birliği Uygulama Planı” imzalandı

Türkiye ile Kazakistan arasında '2024 Yılı Askeri İş Birliği Uygulama Planı” imzalandı

Bakan Yaşar Güler ve Kazakistan Savunma Bakanı Korgeneral Ruslan Jaksilikov’un görüşmesinde '2024 Yılı Askeri İş Birliği Uygulama Planı” imzalandı.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan Savunma Bakanı Korgeneral Ruslan Jaksilikov ile bir araya geldi. Görüşmede “2024 Yılı Askeri İş Birliği Uygulama Planı” imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara’ya gelen Kazakistan Savunma Bakanı Korgeneral Ruslan Jaksilikov ile bir araya geldi. Bakan Güler, konuk bakanı askeri törenle karşıladı.

Törende iki bakanın yerlerini almalarının ardından askeri bando tarafından ulusal marşlar çalındı. Jaksilikov, törende onur kıtasını “Merhaba asker" diyerek selamladı. Törenin ardından gerçekleşen görüşmede Jaksilikov, Bakan Güler’e askeri iş birliğine katkılarından dolayı madalya takdiminde bulundu. Bunun yanı sıra görüşmede iki ülke arasında “2024 Yılı Askeri İş Birliği Uygulama Planı” imzalandı.

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