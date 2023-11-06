BIST 7.873
DOLAR 28,44
EURO 30,53
ALTIN 1.815,25
HABER /  EKONOMİ

Türkiye'den iki ayda 358 milyon dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi

Türkiye'den iki ayda 358 milyon dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi

Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun ilk iki ayında 358 milyon doları aşkın gelir sağladı.

Abone ol

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2023-2024 ihracat sezonunun geride kalan 2 ayına ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu dönemde yurt dışına 358 milyon 383 bin 228 dolar karşılığında 54 bin 251 ton fındık satıldığı belirtilen açıklamada, geçen sezonun aynı dönemde ise 312 milyon 657 bin 846 dolar karşılığında 56 bin 251 ton fındık ihraç edildiği anımsatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Akıl hastanesinde tedavi gören hasta intihar etti! Hemşirelerin halleri ülkede infial yarattı
Akıl hastanesinde tedavi gören hasta intihar etti! Hemşirelerin halleri ülkede infial yarattı
Adıyaman’da otomobil tarlaya uçtu
Adıyaman’da otomobil tarlaya uçtu
Sırbistan'da Vojvodina Müftülüğüne 'Herkesin kaderini Netanyahu belirleyecek' mektubu
Sırbistan'da Vojvodina Müftülüğüne 'Herkesin kaderini Netanyahu belirleyecek' mektubu
Kırıkkale'de 1 milyon 260 bin makaron ve 172 litre kaçak içki ele geçirildi!
Kırıkkale'de 1 milyon 260 bin makaron ve 172 litre kaçak içki ele geçirildi!
İsrail savaş uçakları Gazze Şifa Hastanesi'nin güneş enerjisi panellerini bombaladı
İsrail savaş uçakları Gazze Şifa Hastanesi'nin güneş enerjisi panellerini bombaladı
Kovid-19 aşısı olmayınca BioNTech'in kârı çakıldı!
Kovid-19 aşısı olmayınca BioNTech'in kârı çakıldı!
Yalova'da 140 üniversite öğrencisi hastanelik oldu!
Yalova'da 140 üniversite öğrencisi hastanelik oldu!
Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu?
Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu?
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İnsanlık katliam karşısında sessiz kalmayacağını söylüyor
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İnsanlık katliam karşısında sessiz kalmayacağını söylüyor
Dilan ve Engin Polat'ın emniyette sergilenen araçları yediemin otoparkına çekildi
Dilan ve Engin Polat'ın emniyette sergilenen araçları yediemin otoparkına çekildi
İran lideri Hamaney, Irak Başbakanı Sudani ile Gazze'yi görüştü
İran lideri Hamaney, Irak Başbakanı Sudani ile Gazze'yi görüştü
Eren Erdem görevinden ayrıldı! WhatsApp mesajıyla duyurdu!
Eren Erdem görevinden ayrıldı! WhatsApp mesajıyla duyurdu!