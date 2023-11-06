Akıl hastanesinde tedavi gören hasta intihar etti! Hemşirelerin halleri ülkede infial yarattı

İNGİLTERE'de akıl sağlığı hastanesinde yatan 20 yaşındaki bir genç, odasında ilaç içerek intihar etti. Gencin yaşamına son verdiği anlarda gözlem odasında görevli hemşirelerin görevleri dışında hareketlerde bulunması ise ülkede infial yarattı.

Abone ol

20 yaşındaki Bren McFarlane, Blackpool'daki 154 yatak kapasiteli bir akıl sağlığı hastanesinde tedavi altına alındı. Bren'in kaldırıldığı hastanede dört gün sonra hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma açıldı. Yapılan inceleme kapsamında, güvenlik kamerası görüntülerinde genç adamın hemşirelerin ihmalkarlığı yüzünden hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Bren'in intihar etmeye çalıştığı sırada hemşirelerin birbirlerinin saçlarını düzelttikleri, sigara içtikleri ve telefonları ile oynadıkları ortaya çıktı. Blackpool Üst Mahkemesi Yetkilisi Alan Wilson, genç adamın maruz kaldığı ihmal düzeyini vurgulamak için incelemede gösterilen bazı görüntüleri yayınladı.

Görüntülerden biri, bir hemşirenin meslektaşının saçını yapmak için birkaç dakika harcadığını gösteriyor.

Jüri üyeleri, Bren'in hastaneye kaldırıldıktan sonra saklamayı başardığı bir maddeyi içerek hayatına son verdiği kararını verdi. 20 dakika boyunca, genç adamın gözlemlerinin yapılmadığı süre içinde ilaçları içerek intihar ettiği öğrenildi. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi hayatını kaybeden genç adamın ailesinden özür dileyecek.