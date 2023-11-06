Zerrin Sümer, hepimizden gizlemiş! İtirafı sosyal medyada gündem oldu: 8 ay önce evlendim
Oyuncu Zerrin Sümer'i hepimiz bekar zannederken kendisinden gelen itiraf herkesi şaşırttı. Zerrin Sümer 8 ay önce evlendiğini açıkladı. Herkes Zerrin Sümer'in eşi kim diye merak etti. Meğer 22 yıldır...
78 yaşındaki usta oyuncu Zerrin Sümer, 8 ay önce evlendiğini açıkladı. Usta oyuncunun bu açıklaması gündeme bomba gibi düştü.
Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan Zerrin Sümer, programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Sümer'in açıklamaları...
7-8 ay önce evlendim. Kimsenin haberi olmadı çünkü ben bunları söylemem. Yıllar önce İstanbul'da yaşarken bir gece çok hastalandım ve telefona dahi gidemedim. O dönem telefonlar da çok yoktu. Kendi kendime bu böyle olmayacak demiştim.
"Oğlum 'olur' dedi"
Oğluma galiba ben hayatıma birini sokacağım dedim. O da 'Olur anne ama evlenme. Nikah kıyma ama kimden hoşlanıyorsan onunla birlikte ol' dedi. Sonra hakikaten hayatıma birini sokmak için bakındım