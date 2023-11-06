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Zerrin Sümer, hepimizden gizlemiş! İtirafı sosyal medyada gündem oldu: 8 ay önce evlendim

Zerrin Sümer, hepimizden gizlemiş! İtirafı sosyal medyada gündem oldu: 8 ay önce evlendim

Oyuncu Zerrin Sümer'i hepimiz bekar zannederken kendisinden gelen itiraf herkesi şaşırttı. Zerrin Sümer 8 ay önce evlendiğini açıkladı. Herkes Zerrin Sümer'in eşi kim diye merak etti. Meğer 22 yıldır...

Zerrin Sümer, hepimizden gizlemiş! İtirafı sosyal medyada gündem oldu: 8 ay önce evlendim

78 yaşındaki usta oyuncu Zerrin Sümer, 8 ay önce evlendiğini açıkladı. Usta oyuncunun bu açıklaması gündeme bomba gibi düştü. 

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Zerrin Sümer, hepimizden gizlemiş! İtirafı sosyal medyada gündem oldu: 8 ay önce evlendim

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan Zerrin Sümer, programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Sümer'in açıklamaları...

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Zerrin Sümer, hepimizden gizlemiş! İtirafı sosyal medyada gündem oldu: 8 ay önce evlendim

7-8 ay önce evlendim. Kimsenin haberi olmadı çünkü ben bunları söylemem. Yıllar önce İstanbul'da yaşarken bir gece çok hastalandım ve telefona dahi gidemedim. O dönem telefonlar da çok yoktu. Kendi kendime bu böyle olmayacak demiştim. 

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Zerrin Sümer, hepimizden gizlemiş! İtirafı sosyal medyada gündem oldu: 8 ay önce evlendim

"Oğlum 'olur' dedi"

Oğluma galiba ben hayatıma birini sokacağım dedim. O da 'Olur anne ama evlenme. Nikah kıyma ama kimden hoşlanıyorsan onunla birlikte ol' dedi. Sonra hakikaten hayatıma birini sokmak için bakındım

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