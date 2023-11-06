Real Madrid taraftarından Arda Güler çağrısı!

Real Madrid, Braga maçı öncesi sosyal medya hesabından Arda Güler'i paylaşınca, İspanyol ekibinin taraftarları, kulübü mesaj yağmuruna tuttu.

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Real Madrid'in futbolcusu Arda Güler, dün ilk kez başkent ekibinin resmi maç kadrosunda yer aldı.

Milli futbolcu teknik direktör Ancelotti'nin oyuna almaması sebebiyle ilk resmi maçına çıkma şansını yakalayamadı.

BELLINGHAM BELİRSİZLİĞİ

Ancak Rayo Vallecano mücadelesinde Jude Bellingham'ın sol omzunun üzerine düşmesinin ardından bir süre yerden kalkamadıktan sonra maça devam etmesi şüphe uyandırdı.

Bugün Real Madrid tarafından yapılan tetkiklerin ardından İngiliz orta sahanın sol omzunun çıktığı, Braga maçında oynayıp oynamayacağının ise şüpheli olduğu bildirildi.

REAL MADRID TARAFTARINDAN ANCELOTTI'YE ÇAĞRI

Öte yandan birçok Real Madrid taraftarının Arda Güler paylaşımın altında "Bellingham'ı dinlendirin Arda'yı oynatın" çağrısında bulunduğu görüldü.

Lider Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu dördüncü maçında Braga ile karşılaşacak.

Mücadele 8 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'da başlayacak.