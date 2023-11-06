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Hikmet Çetin, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

Hikmet Çetin, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

CHP’nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin, CHP 38.Olağan Kurultayı’nda genel başkanlığı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Ziyareti hakkında Serbestiyet’e konuşan Çetin, "Kılıçdaroğlu’nu rahatlamış gördüm. Morali yerinde. Birinci turda Özgür Özel’in gerisinde kaldığında yarıştan çekilseydi çok şık olurdu ama yapamadı” dedi. Çetin, tebriklerini iletmek için Özel’i de ziyaret etti.

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Hikmet Çetin, CHP 38.Olağan Kurultayı’nda Özgür Özel’in CHP genel başkanlığına seçilmesini değerlendirirken “CHP’de bir değişime ihtiyaç vardı. Bundan sonra İmamoğlu ile Özgür Özel başta olmak üzere tüm CHP’lilerin göstereceği performans, muhalefetin elinin iktidar karşısında güçlenmesini sağlayabilir” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultayda yapılan ilk tur seçiminde Özgür Özel’in gerisinde kalmasına karşın genel başkan adaylığından çekilmemesi için de “Yarıştan çekilseydi çok şık olurdu. Kürsüye çıkıp Özgür Özel’in elini tutsaydı, havaya kaldırsaydı tüm CHP, Kılıçdaroğlu’nu bana göre omuzlarında taşırdı. Ama olmadı” değerlendirmesini yaptı.

Bu hafta Amerika ziyareti yapacağından Kılıçdaroğlu’nun CHP genel başkanlığı koltuğunu Özgür Özel’e bırakacağı devir-teslim törenine katılamayacağı için Kılıçdaroğlu’na bir nezaket ziyareti yaptığını anlatan Hikmet Çetin, Kılıçdaroğlu’nu nasıl gördüğüne ilişkin de şöyle konuştu:

“Kılıçdaroğlu’nu rahatlamış gördüm. Morali yerinde. Bundan sonra yaşanacak her şeyin herkes için iyi olmasını diliyorum.”

Hikmet Çetin, tebriklerini iletmek için Özgür Özel’le de Ankara’daki çalışma ofisinde biraraya geldi.

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