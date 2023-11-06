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Zelensky'den Hamas yorumu: Teröristlerin olduğu yerde kural olmaz

Zelensky'den Hamas yorumu: Teröristlerin olduğu yerde kural olmaz

İsrail'in Gazze'de her geçen gün artan saldırılarını yorumlayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, "Kanun ve kurallardan bahsedecek olursak, teröristlerin olduğu yerde kural yoktur." sözlerini sarf etti.

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İsrail'in Hamas saldırılarını bahane ederek Gazze'ye başlattığı saldırılarda 1 ay geride kaldı. İsrail ordusunun sivil katliamı devam ederken, dünya devletleri yaşanan soykırıma "farklı açılardan" bakmaya devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, NBC News televizyon kanalının "Meet the Press" programına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin soruya, söz konusu durumun "yeni bir şey olmadığını" ifade eden Zelensky, "Bu İsrail ve Filistin arasında yanan bir ateş ve bazı insanlar hala bu ateşe kibrit atmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Rusya, İran ve hatta Kuzey Kore de Hamas'ı destekliyor"

Zelensky, "Eminim ki Hamas'ın desteklenmesinin arkasında Rusya ve İran da var." iddiasında bulunarak, "suçlanması gerekenlerin" Rusya ve İran olduğunu savundu.

Hamas'a destek olan ülkeler arasında Kuzey Kore'nin de olduğunu öne süren Zelensky, "Gazze'de kaç tane Kuzey Kore mühimmatı bulunduğunu gördünüz. Bu bir gerçek, mutlak bir gerçek." dedi.

"Treröristlerin olduğu yerde kural yoktur"

Gazze için "kuralsız" saldırı imasında bulunan Zelensky, "Kanun ve kurallardan bahsedecek olursak, teröristlerin olduğu yerde kural yoktur." ifadelerini kullandı.

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