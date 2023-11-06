Galatasaray'dan Ali Koç'a 'FETÖ' ile cevap

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaparak, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerine cevap verdi.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, divan kurulunun görüşünün Fenerbahçe ile yapacakları Turkcell Süper Kupa maçının Türkiye'de oynanması yönünde olduğunu söyledi.

Özbek, kulübün Galatasaray Lisesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kasım ayı olağan divan kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Divan kurulu toplantısında birçok konuyu görüştüklerini aktaran Dursun Özbek, "Bunlardan birinde de Süper Kupa'nın Türkiye'de oynanması konusundaki talepler görüşüldü. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulunun görüşü, Süper Kupa maçının Cumhuriyet'in 100. yılında bu maçın Türkiye'de oynanmasının daha güzel olacağı. Herkes, 'TFF Süper Kupa Türkiye'de oynansın. Eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası'ydı. Kupayı da Cumhurbaşkanı'nın elinden almak istiyoruz.' diyor. Bu yönde bir görüş çıktı." diye konuştu.

"Toplumu germemek için maksimum çabayı sarf ediyoruz"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un toplumu geren açıklamalar yaptığını iddia ederek, kendilerinin gerginliği azaltmak için maksimum çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Özbek, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un açıklamalarını değerlendirdi.

Dün yapılan divan kurulu toplantısıyla ilgili bilgileri sonradan aldığını aktaran Özbek, şunları söyledi:

"Hayretler içindeyim. Kulüp başkanları olarak büyük bir mesuliyet taşıyoruz. Yaklaşık 30 milyon taraftar bizim ağzımıza bakıyor. Böyle provokatif bir konuşmaya, 'Federasyona gidip adam tokatlama' söylemine ne gerek var. Toplumu germemek için maksimum çabayı sarf ediyoruz. Bu gerilime Türkiye'nin ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe, Türkiye'nin yüzde 80'ini kapsayan bir taraftar grubumuz var. Bunların içinde gençler var. Gençler, bu provokasyona gelebilir, birbirini öldürebilir. Her türlü şey yaşanabilir. Bunun mesuliyeti kimde olacak? Neden böyle bir açıklama yapıyorsunuz?"

Özbek, Fenerbahçe'nin gündeminde sürekli kendilerinin olduğunu ileri sürerek, "Galatasaray Kulübü, her zaman gündemlerinin ilk maddesi. 'Erden Timur şöyle yaptı, Erden Timur böyle yaptı.' diyorlar. Biz, güzel ve adaletli bir futbol iklimi oluşturmak istiyoruz. İnsanların ticari hayatından girilip, tokatlanması, dövülmesi, AVM'lerde fotoğraflarını çekilmesi söyleniyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanına bir tavsiyem var. Bunları yapmayın." ifadelerini kullandı.

"Sayın Selim Soydan'ın açıklaması aklıma geliyor"

Dursun Özbek, Türkiye'yi bölmek isteyen terör örgütlerinin başarılı olamadığını vurgulayarak ülkenin gerginliğe değil huzura ihtiyaç duyduğunu söyledi.

"Türkiye'nin hep bölünmeye çalışıldığını" vurgulayan Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, şöyle devam etti:

"PKK'sı, FETÖ'sü hep Türkiye'yi bölmeye çalışıyor. Yapılan açıklamalar da bu bölünmeyi ve kutuplaşmayı getirecek açıklamalar. Onlar bile Türkiye'yi bölememişken sen neden böyle davranıyorsun? Sayın Selim Soydan'ın açıklaması aklıma geliyor. Kendisi, Fenerbahçe Başkanı için 'Bir projedir.' dedi. Bu sefer bu algıya geliyorum. O düşman, bu düşman... Neden? Hiç boşuna uğraşmasınlar biz hep itidal tavsiye eden taraftayız. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türk insanının, toplumunun huzura ihtiyacı var. Huzursuzluğu davet etmek için yapılan her türlü eylemin karşısındayız. Bir ağabeyi olarak kendisine tavsiyem, gerilmeye ihtiyacımızın olmadığı. Bu ülkeyi ne PKK ne de FETÖ bölebildi. Başka kimse de bölemez, kutuplaştıramaz."