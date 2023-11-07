İyi Parti'den istifa eden Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye geçiyor! Ak Parti'ye geçmem demişti

Görüş ayrılıkları nedeniyle İyi Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, siyasi kariyerine AK Parti'de devam edecek.

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Genel seçimlerin ardından muhalefet, uğradığı büyük hezimet sonrası başlayan krizlerle boğuşuyor.

Özellikle İyi Parti'de seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na olan desteği nedeniyle Meral Akşener'e tepki büyük.

Seçimlerin ardından topladığı kurultayda tekrar güven sağlayan Akşener, partide kendisine muhaliflik yapan isimleri tasfiye sürecine girişti.

Bu kapsamda yaşanan süreçte partide yaprak dökümü sürerken istifalara bir yenisi daha eklendi.

İyi Parti'den istifa etti

Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, İyi Parti ile genel seçim sürecinden bu yana görüş ayrılığı yaşadığını belirterek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Akşener'e soğuk duş! AK Parti'ye geçiyor

İdris Nebi Hatipoğlu'nun istifası ile İyi Parti'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 43'e düşerken, Hatipoğlu yeni yol haritasını çizdi.

Hatipoğlu, AK Parti'ye geçiyor..

Eskişehir için önemli bir isim olan Hatipoğlu, siyasi kariyerini AK Parti'de sürdürme kararı aldı.

Daha önce bir programda Ak Parti'ye geçmem demişti

Nebi Hatipoğlu'nun bu kararı akıllara daha önce yaptığı açıklamayı getirdi. O dönem kendisine yöneltilen soruya şöyle cevap vermişti;

AK Parti’ye geçer misiniz? İYİ Partili Nebi Hatipoğlu: Tabi ki geçmem. Ne işim var. İki tip siyasetçi var: İş olarak, hizmet olarak yapanlar. Biz siyaseti hizmet olarak yapacağız.