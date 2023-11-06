Siirt'te devrilen bir araçtaki LPG tankı patladı: 6 kişi yaşamını yitirdi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkan LPG'li otomobil devrildi. LPG tankının patlamasının ardından otomobilde çıkan yangında aralarında çocukların da olduğu 6 kişi yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobilde LPG tankının patlaması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.

Lpg tanki patladı

İlçenin Gözpınar Köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 KA 229 plakalı LPG'li otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Otomobildeki LPG tankı devrilmeyle birlikte patladı. Otomobil alev alırken, olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki 6 kişi hayatını kaybetti

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.