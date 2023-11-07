Barış Yarkadaş canlı yayında açıkladı: Aktif gazeteciliği bırakıyorum

TV100.com yazarı gazeteci Barış Yarkadaş, "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım" demişti. Yarkadaş, kararını TV100'ün Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında açıkladı.

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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı’nda, “değişimciler”in adayı Özgür Özel, ikinci turda 812 oyla, partinin yeni genel başkanı seçildi. Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa veda etmek zorunda kaldı.

CHP'de değişimin ardından TV100.com yazarı gazeteci Barış Yarkadaş'ın, TV100'ün gündem belirleyen programlarından Kübra Par ile Farklı Açılar'da "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Yarkadaş'ın kararı, ne diyeceği merakla bekleniyordu. Yarkadaş kararını TV100'ün ses getiren programlarından olan Taksim Meydanı'nda açıkladı.

Yarkadaş, "Bu video 29 milyon kişi tarafından izlenmiş. Daha Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu anlaşmamaıştı. Sayın genel başkanla yola devam edilmesini istiyordum. Kılıçdaroğlu'na hakkımı helal ediyorum, kendisinin de hakkını helal etmesini isterim. Uzun yıllardır gazetecilik yapıyorum. Benim gazetecilik dışında hiçbir gelirim yok. Bu kurum çalışanlarını özgür kılan bir kuruluş. Bir ben gazeteciliği iktidarı denetleyen bir meslek olara görüyorum. Halkın çıkarlarını gözetiyorum. CHP'nin eski vekili olduğum için siyasi olarak da tavır alıyorum. Türkiye'de bu tür iddialı sözler hep dile getirildi. Kamoyuna verdiğim sözü tutuyorum. Saat 23:49 itibariyle söz verdiğim üzere aktif gazeteciliği bırakıyorum. Siyaset yorumcusu olarak devam edebilirim. Kararımı yarın vereceğim." dedi.

TV100 ekranlarında Yarkadaş'ın resminin altında yazan 'gazeteci' ifadesi kaldırılarak yerine 'CHP 26. Dönem Milletvekili' yazıldı.

Yarkadaş'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bahsi geçen video tv100'de Kübra Par'ın programında yaptığım bir konuşma. Bir bilgisayar programcısı arkadaşım oturmuş araştırmış bu video ne kadar izlendi diye. Tam 29 milyon kişi tarafından bu video izlenmiş. Arkadaşımız bu konularda çok mahir. Algoritma ile nerelerde yayıldığını buldu. Erişimi hesaplamamış. Twitter'da sadece "istifa et" diyenler yok çok sayıda "istifa etme, biz seni seviyoruz" diyenler var.

"İkili masada Chp'nin yönetilmesinden kaygı duyduğumu belirttim"

O programın olduğu zaman kongrelerde çok bir eğilim ortaya çıkmamış. Özel ve İmamoğlu anlaşma yapmamış. Özel'in kazanacağına dair bir şans verilmiyor. Yerel seçimlere kadar Kılıçdaroğlu ile yola devam edilmesini istiyorum. Özel ve İmamoğlu'nun bir araya geldiğinde CHP Genel Başkanı'nın tek başına olarak değil bir ikili masada CHP'nin yönetilmesinden kaygı duyduğumu belirttim. İkili masa ile CHP'nin yönetilmesinden kaygı duyuyorum. Özel'e yönelik eleştirilerim var. Bu eleştirileri geçmişte kendisine söyledim. İmamoğlu'nu başarılı bir başkan olarak görüyorum ancak parti içi siyasete müdahil olmasını doğru bulmuyorum. Hala daha İmamoğlu'nun başarılı bir başkan olduğunu söylüyorum.

"Kılıçdaroğlu da hakkımı teslim ederek "sen zaten bizden hiçbir zaman bir şey talep etmedin" dedi"

Kılıçdaroğlu'na da haksızlık yapılmaması için Kılıçdaroğlu'nu desteklediğimi açıkladım. Kılıçdaroğlu konuştuğumda da bunu tekrarladım. Kendisine hiçbir beklentimin olmadığını söyleyerek destekledim. Kılıçdaroğlu da hakkımı teslim ederek "sen zaten bizden hiçbir zaman bir şey talep etmedin" dedi. Ben Kılıçdaroğlu ile acı tatlı günler yaşadım. Beni 2 kere millletvekili listesine koymadı. Ben ona rağmen hakkım geçmişse hakkımı helal ettim. İnsanlık budur.

"Benim gazetecilik dışında hiçbir gelirim yok"

Kübra sordu "kazanırsa mesleği bırakırım" dedim. Özel kazandıktan sonra bu video dolaşıma sokuldu. Uzun yıllardır gazetecilik yapıyorum. Benim gazetecilik dışında hiçbir gelirim yok. Ben ihale inşaat bilmem. Onun için burada oturup konuşuyorum. Bu kurum kendi yağıyla gücüyle ayakta duran, hiç kimseye minneti olmayan, çalışanlarını tam anlamıyla özgür kılan bir kuruluş.

"Ben gazeteciliği herhangi bir meslek olarak görmüyorum."

Ben gazeteciliği herhangi bir meslek olarak görmüyorum. Gazeteciliği bir kamu görevi ve iktidarı denetleyen bir meslek olarak görüyorum. Gazetecilik yaparken de kamunun çıkarlarını gözetiyorum. Bu bağlamda da siyasetçi kimliğim olduğu için CHP'nin üyesi olduğum için de tavır alıyorum. Ankara'ya gidip Kemal Bey'e, İstanbul'a gelip İmamoğlu'na selam çakan biri değilim. Ne öyle bir karakterim var ne de Allah beni o duruma düşürsün. Ben düşüncelerinin arkasında duran biriyim. "Özgür Özel kazanırsa mesleği bırakırım" dedim. Türkiye'de böyle iddialı laflar her zaman dile getirildi. Bir hakem Fenerbahçe, Sevilla'yı yenerse çiçekli bikini gidip Taksim'de dolaşacağını söyledi. Fenerbahçe, Sevilla'yı yendi ama o hakem sözünü tutmadı. Bir yazar bir sanatçı için "kasedini dinledim, berbat, bu kaset satarsa bıyıklarımı keserim" dedi ama sözünü tutmadı.

"Aktif gazeteciliği bırakıyorum"

Ben kamuoyuna verdiğim sözü tutuyorum. Bugün 23.49 itibarıyla sizlerin huzurunda sizlere verdiğim üzere karakterim gereği aktif gazeteciliği bırakıyorum.