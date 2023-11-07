Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında ilk çatlak! 'Kardeşlik ilişkisi' kavga ile başladı

CHP'nin çiçeği burnunda Genel Başkanı Özgür Özel, "Ekrem İmamoğlu ile bizim aramızda kardeşlik ilişkisi var" demişti Ancak iki isim arasında ilk çatlak henüz ilk gün oluştu. İmamoğlu ve Özgür Özel, PM üyelerinin seçiminde anlaşamadı. İmamoğlu, Özgür Özel'den tüm belediye başkan adaylarını belirleme yetkisi istedi.

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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki 'baba-oğul' ilişkisi kavgaya dönüşmüştü. CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel ile İmamoğlu arasındaki 'kardeşlik' ilişkisinde de ilk günden kriz yaşandı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel ile onu destekleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında ilk çatlağın, Parti Meclisi seçiminde oluştuğunu iddia etti. Sevli, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

Anlaşamadıkları için 3 kez ertelendi

- Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel ilişkisi ise, ilk sınavını daha 24 saat geçmeden Parti Meclisi seçiminde verdiler. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ilk mücadele PM listesi üzerinde yaşandı. İkili listeler üzerinde anlaşamadıkları için PM seçimi üç kez ertelenmek zorunda kaldı.

Cemal Canpolat tartışması...

- Ekrem İmamoğlu’nun 22 kişilik anahtar listede ısrar ettiği ortaya çıktı. Özgür Özel’in ise, Aleviler dışlanıyor görüntüsü vermemek için İstanbul eski il başkanı Cemal Canpolat’ı PM listesine almak istediği, İmamoğlu’nun buna itiraz ettiği söylendi.

İmamoğlu'nun istediği isimler PM'de...

- Sonuç ne oldu? Özgür Özel geri adım atmak zorunda kaldı. Ekrem İmamoğlu’nun istediği oldu. İstediği isimleri Parti Meclisi’ne soktu"

İstanbul değil tüm illeri isterim

Selvi ayrıca, "Özgür Özel’in İstanbul’un ilçe belediye başkan adaylarının seçimini Ekrem İmamoğlu’na bırakmak istediği, ancak İmamoğlu’nun Türkiye genelindeki belediye başkan adaylarının belirlenmesinde etkili olmak istediği söyleniyor." bilgisini paylaştı.