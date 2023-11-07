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Baş ağrısını tamamen kesiyor, fasülyeyi püre haline getirip tüketin

Baş ağrısını tamamen kesiyor, fasülyeyi püre haline getirip tüketin

Baş ağrısı, gününüzü kabusa çevirebilir. Fakat adeta mucize olan o doğal besinle birlikte baş ağrınız yok olacak.

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Baş ağrısı özellikle ofiste çalışanların kronik sağlık sorunlarından biri. Baş ağrısını en çok tetikleyen etkenler arasında; stres, beslenme alışkanlıkları, migren, uyku eksikliği ve çeşitli hastalıklar gibi unsurlar yer alıyor.

Doğal yolla baş ağrısı nasıl geçer? 

Fasulye, baş ağrısını dindiren kuru bakliyatlardan biri. Fasulyenin içinde yüksek miktarda potasyum ve magnezyum bulunur. Bunlar da kan şekeri seviyesini dengelemede etkin rol oynar. Kan şekeri böylece dengelendiği için baş ağrısına da iyi gelir.

Lif ve protein açısından da zengin olan fasulye, migren kaynaklı baş ağrılarını da düzenli kullanımda önler. Ayrıca şiddetli baş ağrılarının da önüne geçer. Fasulyeyi ezip püre olarak tüketebilir, salatalarınız ekleyebilir veya makarna yemeklerine ilave edebilirsiniz.

Bazı baş ağrıları beyindeki kan damarlarının genişlemesine ve şişmesine neden olur. Kafein damarları daralttığı için hafif kafein alımı bu durumu düzeltebilir. Ayrıca kafein bağımlılığı söz konusu ise o kafein almamış olmakta baş ağrısının neden olabilir.

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