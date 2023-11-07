Özgür Özel ateş püskürdü! Selvi Kılıçdaroğlu ile ne konuştu? 'Partiye yakışmadı ama ona yakıştı'

CHP'nin çiçeği burnunda Genel Başkanı Özgür Özel, ilk röportajında açtı ağzını yumdu gözünü. Selvi Kılıçdaroğlu ile kurultay salonunda ne konuştu? Birinci tur oylama sonucu Ekrem İmamoğlu kendisini arayıp ne dedi? Kemal Kılıçdaroğlu'nu çekilmekten vazgeçiren gazeteci İmambakır Üküş, Özgür Özel'e neden küfretti? İşte Özgür Özel'den bomba açıklamalar...

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CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, hafta sonu kurultaydaki seçim zaferinin ardından ilk kez kapsamlı bir röportaj verdi. Kurultayda neler yaşandığına ve bundan sonra nasıl bir CHP göreceğimize dair önemli, açıklamalarda bulunan CHP lideri Özel, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili de açıklamalarda bulundu. Sözcü'⁬den İsmail Saymaz'a konuşan Özgür Özel'in İmambakır Üküş sözleri ise olay olacak.

Selvi Kılıçdaroğlu ile ne konuştular?

Özgür Özel, kurultay sırasında Selvi Kılıçdaroğlu ile arasında geçen diyaloğu anlattı. Selvi Hanım'ın kendisine "Bunu söylemeniz doğru olmadı. 39 milletvekili belirlenirken, 'orada değildik' demeniz. Vardın biliyorum" dediğini açıklayan Özel, "Cevap vermedim. Kemal bey kalkınca Selvi hanıma dedim ki, 'Ben heyette yoktum. Oğuz Kaan Salıcı dışında kimse bilmiyordu' dedim." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nu engelleyen gazeteci danışman!

Kurultayın ikinci tura kalmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'çekilmek' istediği, ancak çevresindekilerin izin vermediği iddia edilmiş; o anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı. Söz konusu videoda Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak bilinen gazeteci İmambakır Üküş'ün "Çekilemezsiniz" diyerek Kılıçdaroğlu'na çıkıştığı görüldü.

Ekrem İmamoğlu telefonda ne dedi?

Salonda neler yaşandığına da değinen Özel, şu ifadeleri kullandı; "Kemal Bey etrafındakilere 'Özgür partimizin evladı, partimiz ona emanet' demiş ve salona doğru yola çıkmış. Bana Ekrem Bey'den telefon geldi, 'Genel başkan elini kaldıracak gel' dedi. Gittik, odada oturuyorum. Odada genel başkanın kurmayları vardı. Tartışma vardı, ben gelince kesildi. Genel Başkan yaklaşınca karşılamak için ayağa kalktım, 'Biz karşılayalım' dediler. 'Herhalde konuşacakları vardır' dedim. Elimi kaldırmaya gelmesini bekliyorum. Birlikte sahneye çıkacağız diye bilgilendirdiler beni. Odada İmamoğlu da var. Divan başkanının odasıymış orası."

Baktım kötüye gidiyor, çıktım...

- Kemal Bey, büyük bir ekiple geldi, odanın kapısında durdular. Girmeyip, ileride bir odaya girdiler. Öyle olunca şaşırdım. Beni o odaya çağırdılar. Odada 40-50 kişi var. Genel başkanla el sıkıştım, hatır sordu. Bağrışma başladı. 'Seçimi alacağız. Bizi böyle bırakamazsın' diye. Sonra danışmanını (İmambakır Üküş'ü kastediyor) görünce Ekrem Bey'e 'Çıkıyorum' dedim. 'Haklısın' dedi. 'Partiyi bunlara bırakamazsın' gibi bir laf duyunca, baktım ki iş kötüye gidebilir.

Duymamam gereken şeyler duydum

- Duymamam gereken şeyler duyuyorum. İçlerinde birlikte devam etmemiz gerekecek arkadaşlar var. Kemal Bey'i göremiyordum. Kuşatmışlardı, birlikte ona doğru hamle yaptılar. El sıkıştık, çekildim. Kenarda duranlar sardı Kemal Bey'i. Devam kararı almışlar. Kemal bey elimi kaldırmak için gelmişti ama engellediler. Ben kaldırdı kabul ediyorum.

Kampanya boyunca bana hakaret etti

Gündem yaratan Üküş'ün o anlara ait görüntüleriyle ilgili soruya yanıt veren Özel, "Üzüldüm. Bahsedilen kişi (Üküş) kampanya boyunca bana hakaret etti. O kişiye yakıştı ama partiye yakışmadı." diye konuştu.