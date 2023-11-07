Koç Holding’ten Tat Gıda pay satışına yönelik açıklama geldi

Koç Holding, Tat Gıda'nın pay satışına ilişkin KAP'a yaptığı açıklamada gelen tekliflerin uygun görülmesi halinde bağlayıcı pay alım ve satış sözleşmesinin imzalanması sürecine geçilebileceğini duyurdu.

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Koç Holding (#KCHOL) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Tat Gıda (#TATGD) paylarının satış süreci hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, bağlı ortaklıklarından Tat Gıda'nın paylarının satışı süreciyle ilgili olarak; 28 Temmuz 2023 tarihli özel durum açıklamamızda çeşitli uluslararası ve yerel potansiyel alıcılardan alınan bağlayıcı olmayan tekliflerin değerlendirilerek, gizlilik hükümlerine uymak kaydıyla uygun görülen adaylarla detay inceleme ve bağlayıcı teklif verme aşamalarının yer aldığı ikinci faza geçildiği kamuya duyurulduğu hatırlatıldı.

Gelinen aşamada bağlayıcı tekliflerin alındığı belirtilerek, "Gelen tekliflerin koşullarının uygun görülmesi halinde bağlayıcı pay alım ve satış sözleşmesinin imzalanması sürecine geçilebilecektir"

Açıklamada, konuya ilişkin kesinleşen önemli hususların ayrıca kamuya açıklanacağı bilgisi verildi.