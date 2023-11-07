Metin Uca ameliyata alınmıştı, menajeri son durumunu açıkladı

Sevilen sunucu Metin Uca 3 Kasım Cuma günü saat 15.15'te trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Metin Uca, ilk açıklamasında aracı seyir halindeyken bilincini kaybettiğini ifade etti.

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Kaza sonrası yapılan ilk tetkikler sonucu Metin Uca'nın kaza geçirmesine sebebiyet veren bilinç kaybının şah damarı tıkanıklığı olduğu ortaya çıktı. Uca, kaza ile aynı gün Twitter hesabı üzerinden sağlık durumu ile ilgili detaylı bir mesaj yayınladı.

Bu kez açıklama menajerinden geldi: Metin Uca'nın menajeri Kübra Kalem Baykara, ünlü sunucunun akşam saatlerinde acil bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Alınan son bilgilere göre Metin Uca, 2 saat süren zorlu bir operasyon geçirdi. Operasyonun başarılı geçmesinin ardından kritik saatler başladı.

Menajer Kübra Kalem Baykara, 'Kritik 24 saati atlatmayı bekliyoruz. Kalıcı hasar olmamasını tüm kalbimizle diliyoruz. Canım Metinimiz seni çok seviyoruz.' ifadeleriyle ünlü sunucunun dost ve sevenlerine son durum hakkında bilgi verdi.