Selvi Kılıçdaroğlu'ndaki ne koltuk aşkıymış arkadaş! 'O coool hanımefendi gitti...'

CHP kurultayında Selvi Kılıçdaroğlu'nun kameralar karşısında Özgür Özel'i fırçaladığı görüntüler büyük şaşkınlık yaratmıştı. Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Selvi Kılıçdaroğlu'nun o hareketini ve yıllardır oluşturduğu imajı nasıl yerle bir ettiğini yazdı.

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CHP kurultayına damga vuran anlardan birisi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'e kameralar nünde attığı fırça oldu. Özgür Özel'in elinden tutup, hararetli hararetli konuşan Selvi Kılıçdaroğlu'nun yıllardır oluşturduğu 'siyasete karışmayan, çok cool kadın imajı da yerle bir oldu. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Selvi Kılıçdaroğlu'nu yazdı. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Selvi Hanım'ı yanlış mı tanıdık!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, benim gözümde şöyle bir lider eşiydi:

Eşinin işlerine asla karışmayan... Siyasete aşırı mesafeli duran... “Kemal bırak bu işleri, gel eve” dediği varsayılan... Siyasi polemiklerden alabildiğine kaçınan... Hiçbir münakaşanın içinde olmamayı tercih eden... Siyasi etkinliklere zoraki katılıyormuş gibi bir hava veren...

Çok coooool bir hanımefendi.

Bu ne koltuk aşkıymış arkadaş.

Son kurultayda kendisiyle tokalaşan Özgür Özel’in elini sert biçimde kendisine doğru çekerek, “Konuşma yaparken bağırman yanlış oldu” falan türü ayar vermesi...

Gözümdeki Selvi Kılıçdaroğlu imajını yerle bir etti.

Bu ne koltuk aşkıymış arkadaş.

Güvendiğimiz tüm kaleleri birer birer yıkıp geçiyor.