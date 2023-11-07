BIST 7.868
DOLAR 28,46
EURO 30,50
ALTIN 1.806,11
HABER /  MEDYA

Selvi Kılıçdaroğlu'ndaki ne koltuk aşkıymış arkadaş! 'O coool hanımefendi gitti...'

Selvi Kılıçdaroğlu'ndaki ne koltuk aşkıymış arkadaş! 'O coool hanımefendi gitti...'

CHP kurultayında Selvi Kılıçdaroğlu'nun kameralar karşısında Özgür Özel'i fırçaladığı görüntüler büyük şaşkınlık yaratmıştı. Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Selvi Kılıçdaroğlu'nun o hareketini ve yıllardır oluşturduğu imajı nasıl yerle bir ettiğini yazdı.

Abone ol

CHP kurultayına damga vuran anlardan birisi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'e kameralar nünde attığı fırça oldu. Özgür Özel'in elinden tutup, hararetli hararetli konuşan Selvi Kılıçdaroğlu'nun yıllardır oluşturduğu 'siyasete karışmayan, çok cool kadın imajı da yerle bir oldu. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Selvi Kılıçdaroğlu'nu yazdı. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü: 

Selvi Hanım'ı yanlış mı tanıdık!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, benim gözümde şöyle bir lider eşiydi:

Eşinin işlerine asla karışmayan... Siyasete aşırı mesafeli duran... “Kemal bırak bu işleri, gel eve” dediği varsayılan... Siyasi polemiklerden alabildiğine kaçınan... Hiçbir münakaşanın içinde olmamayı tercih eden... Siyasi etkinliklere zoraki katılıyormuş gibi bir hava veren...

Çok coooool bir hanımefendi.

Bu ne koltuk aşkıymış arkadaş.

Son kurultayda kendisiyle tokalaşan Özgür Özel’in elini sert biçimde kendisine doğru çekerek, “Konuşma yaparken bağırman yanlış oldu” falan türü ayar vermesi...

Gözümdeki Selvi Kılıçdaroğlu imajını yerle bir etti.

Bu ne koltuk aşkıymış arkadaş.

Güvendiğimiz tüm kaleleri birer birer yıkıp geçiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İsmail Kartal Fenerbahçe’nin yeni stoper kararını açıkladı
İsmail Kartal Fenerbahçe’nin yeni stoper kararını açıkladı
Soruşturmada flaş gelişme! Dilan ve Engin Polat'ın 27 şirketine kayyum atanacak
Soruşturmada flaş gelişme! Dilan ve Engin Polat'ın 27 şirketine kayyum atanacak
Ara tatil zili 10 Kasım'da çalacak
Ara tatil zili 10 Kasım'da çalacak
66 ilde 'Mercek' operasyonu! Bakan Yerlikaya: 715 kişi gözaltına alındı
66 ilde 'Mercek' operasyonu! Bakan Yerlikaya: 715 kişi gözaltına alındı
'Gazze çocuk mezarlığına dönüştü' sözü İsrail'in BM temsilcisini çıldırttı
'Gazze çocuk mezarlığına dönüştü' sözü İsrail'in BM temsilcisini çıldırttı
Baş ağrısını tamamen kesiyor, fasülyeyi püre haline getirip tüketin
Baş ağrısını tamamen kesiyor, fasülyeyi püre haline getirip tüketin
Geçmeyen gribe karşı uzmanlardan doğal çözüm
Geçmeyen gribe karşı uzmanlardan doğal çözüm
Özgür Özel ateş püskürdü! Selvi Kılıçdaroğlu ile ne konuştu? 'Partiye yakışmadı ama ona yakıştı'
Özgür Özel ateş püskürdü! Selvi Kılıçdaroğlu ile ne konuştu? 'Partiye yakışmadı ama ona yakıştı'
Emekliler aman dikkat! Maaş ödeme tarihleriniz değişti! Kim ne zaman maaş alacak?
Emekliler aman dikkat! Maaş ödeme tarihleriniz değişti! Kim ne zaman maaş alacak?
Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında ilk çatlak! 'Kardeşlik ilişkisi' kavga ile başladı
Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında ilk çatlak! 'Kardeşlik ilişkisi' kavga ile başladı
İşte öptürmemesinin nedeni! Hakan Fidan, ABD'li Bakan'ın küstahlığına böyle cevap verdi!
İşte öptürmemesinin nedeni! Hakan Fidan, ABD'li Bakan'ın küstahlığına böyle cevap verdi!
Canlı yayın! İsrail soykırımında 1 ay doldu, yeter artık! İsrail 10 değil 20 bin kişi öldürdük...
Canlı yayın! İsrail soykırımında 1 ay doldu, yeter artık! İsrail 10 değil 20 bin kişi öldürdük...