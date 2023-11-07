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NASA araştırma ekibi duyurdu, en eski kara delik keşfedildi

NASA araştırma ekibi duyurdu, en eski kara delik keşfedildi

Bilim insanları şimdiye kadarki en eski kara deliği keşfetti. Kara deliğin evrenin oluştuğu "Büyük Patlama"dan 470 milyon yıl sonra oluştuğu anlaşıldı.

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Gökbilimcilerden oluşan bir araştırma ekibi bilim dünyasında ses getirecek önemli bir keşfe imza attı.

En eski kara delik keşfedildi

Araştırmacılar, "Büyük Patlama"dan sadece 470 milyon yıl sonra oluşan ve bugüne kadar keşfedilmiş en eski kara deliği keşfetti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan yazılı açıklamaya göre araştırma ekibi, çalışmalarında NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu ve Chandra X-ışını Gözlemevi'nden elde edilen verilerden faydalandı.

James Webb Uzay Teleskobu'ndan elde edilen verilere göre keşfedilen kara delik, Dünya'dan 13,2 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

Araştırmacılar, çalışma bulgularını, "erken evrenin daha büyük bir resmini doldurmak" için kullanmayı planlıyor.

"Şimdiye kadar elde edilen en iyi kanıt""

Bu bulguların, evrendeki ilk süper kütleli kara deliklerden bazılarının nasıl oluştuğuna dair teorileri geliştirebileceği düşünülüyor.

Araştırmaya katkıda bulunan Princeton Üniversitesinden Dr. Andy Goulding, kara deliklerin bir kez oluştuktan sonra ne kadar hızlı büyüyebilecekleri konusunda fiziksel sınırların bulunduğunu, ancak daha büyük doğanların avantajlı olduğunu belirtti.

Yale Üniversitesinden astrofizikçi Priyamvada Natarajan, söz konusu keşfi, bazı kara deliklerin büyük gaz bulutlarından oluştuğuna dair "şimdiye kadar elde edilen en iyi kanıt" olarak nitelendirdi ve ilk kez süper kütleli bir kara deliğin galaksisindeki yıldızlar kadar ağır olduğu kısa bir aşamayı gördüklerini kaydetti.

Araştırma, Nature Astronomy dergisinde yayınlandı.

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