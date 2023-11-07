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CHP genel başkanlığını kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP genel başkanlığını kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP genel başkanlığını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu ilk açıklamasını yaptı. Barış Yarkadaş'a konuşan Kılıçdaroğlu “Moralim gayet iyi… Kurultayda çeşitli tartışmaların olması doğaldır. Ancak bunlar artık geride kalmıştır. Özgür Özel olmak üzere göreve yeni seçilen tüm arkadaşlarımızın başarılı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı’nın ardından 812 oy ile Özgür Özel, partisinin genel başkanı seçildi. Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sonrası ilk açıklamasını yazar Barış Yarkadaş’a yaptı. Yarkadaş, Kılıçdaroğu’nun özel demecini Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında paylaştı.

Kılıçdaroğlu’nun Yarkadaş’a özel demeci şu şekilde:
“Moralim gayet iyi… Herkese selam ve sevgilerimi iletiyorum. Gün boyunca ziyarete gelen dostlarımız ve partililerimizle görüştük, süreci değerlendirdik. Türkiye’de demokrasinin işlediği tek kurum CHP’dir. Tüm kurumların CHP’deki demokrasiyi örnek alması gerekir. Kurultayda çeşitli tartışmaların olması doğaldır. Ancak bunlar artık geride kalmıştır. Başta genel başkanımız Özgür Özel olmak üzere  göreve yeni seçilen tüm arkadaşlarımızın başarılı olmasını temenni ediyorum.”

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