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Sigaraya bir zam daha geldi! En pahalı sigara fiyatları 58 TL’ye yükseldi

Sigaraya bir zam daha geldi! En pahalı sigara fiyatları 58 TL’ye yükseldi

Geçtiğimiz günlerde sigara gruplarına gelen zamlardan sonra bugün itibariyle geçerli olmak üzere bir sigara grubuna daha zam geldi.

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Sigaraya zam gelmesinin ardından en düşük ve en yüksek sigara fiyatları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde diğer sigara gruplarına gelen zamların ardından bugün de Philip Morris grubu 5 liralık zam yaptı. Peki, 7 Kasım 2023 Salı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte detaylar…

Bugünden geçerli olacak şekilde Philip Morris grubu sigaralara 5 TL zam yapıldı.

En ucuz sigara 52 TL olarak

Ard arda gelen sigara zamlarından Philip Morris grubuda yayınladığı yeni fiyat listesinde en pahalı sigara 58 TL, en ucuz sigara 52 TL olarak belirlendi.

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