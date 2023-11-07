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Antalya'da düğün dönüşü yaşanan feci kaza, 3 ölü

Antalya'da düğün dönüşü yaşanan feci kaza, 3 ölü

Antalya’da düğün dönüşü meydana gelen kazada hayatını kaybeden iki kuzenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan arkadaşları da yaşam mücadelesini kaybetti. İki gencin cenazesi dün aileleri tarafından alınarak Manavgat Beşkonak Mahallesinde toprağa verildi.

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Korkunç kaza dün gece saat 01.00 sularında Aksu ilçesi Fatih Mahallesi Isparta Caddesi üzerinde Antalya - Isparta karayolunda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre;

Murat Temirtaş (22) yönetimindeki 07 BKY 384 plakalı otomobil, şehir merkezine seyir halinde olan A.Ç.’nin kullandığı 07 NJP 88 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada otomobil hurdaya dönerken kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri Murat Temirtaş ile kuzeni Seyfettin Temirtaş (18)’in hayatlarını kaybettiğini belirledi. 

Kazada ağır yaralanan Hilmi Partal (18) da ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede dün gece saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Partal’ın Beşkonak Düzağaç Kızılcakaya mezarlığına öğlen namazına müteakiben toprağa verileceği öğrenildi. 3 gencin ölümü ise ailelerde büyük üzüntüye neden oldu. Diğer taraftan kazadan önce Murat Temirtaş’ın annesi ile telefonda konuştuğu “10 dakika içinde evdeyiz” dediği öğrenildi.

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