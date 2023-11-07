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Otomobil ile kamyonet çarpıştı! Feci kazada ölenler ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı! Feci kazada ölenler ve yaralılar var

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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A.Y. idaresindeki otomobil ile V.Ç. yönetimindeki kamyonet Jandarma Kule mevkisinde çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü V.Ç. ile aynı araçta bulunan Ş.K. ve Ş.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan diğer sürücü A.Y. ile eşi G.Y. Pınarhisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemelerinin ardından cenazeler Pınarhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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