BURSA'da ‘kültür ve sanat herkes için her yerde’ parolası ile kentin kültürel hayatına değer katan Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 kültür sanat sezonunu açtı. Sezon açılışında bugüne kadar yaptıkları çalışmaları anlatıp, yeni sezonda yapılacaklar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Şehrimizin her bir ilçesine, her bir köşesine kültür ve sanatı taşımaya gayret edeceğiz. Çünkü sanat, Bursa’nın atan kalbidir” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2023-2024 kültür sanat sezonunu açılışı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Ünlü keman sanatçısı Canan Anderson’un mini konseriyle başlayan törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kültür ve sanatın, milletleri bir araya getiren ve ayakta tutan temel taşlar olduğunu söyledi. Bir toplumun, kültür ve sanat alanındaki derinliği, zenginliği ve birikimi ile ilerleyip, gelişebileceğini kaydeden Başkan Aktaş, zengin bir kültüre, özgün ve derinlikli bir sanat anlayışına, topluma yön verecek sanatçılara sahip olan milletlerin ne yaşarlarsa yaşasınlar küllerinden doğarak yeniden ayağa kalkmayı her zaman başardıklarına dikkat çekti. Binlerce yıllık köklü kültür birikimiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Türkiye’nin dünyada eşi benzeri olmayan bir kültürel mirasa sahip olduğunun altınızı çizen Başkan Aktaş, “Bursa’mız da bu alanlarda ülkemizin lokomotifidir diyebilirim. Doğal güzellikleri, köklü kültür arşivi ve tarihimize değer katan önemli isimleriyle ülkemize hoş bir renk ve ahenk katmaktadır. Yıldırım Gürses, Ressam Şefik Bursalı, Zeki Müren ve daha niceleri, kültür ve sanat hayatlarını burada mayalamış ülkemizin özel isimlerinden bazılarıdır. Ülkemizde hangi şehre gitseniz, geçmişten bir hikâye karşılar sizi. İstanbul’dan Diyarbakır’a, Kars’tan Bursa’ya kadar Anadolu’nun her bir köşesinde farklı kimliklere, farklı inançlara rastlarsınız. İşte biz bu denli geniş kültür yelpazesine sahip topraklarda, geçmişten geleceğe kurduğumuz köprülerle, kültür ve medeniyet mirasımıza sahip çıkmak ve yarınlara aktarmak bizim asli misyonumuzdur” dedi.

Kültür ve sanat herkes için, her yerde

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşlara en iyi hizmeti, her şartta ve zeminde sağlayabilmek için var güçleri ile çalıştıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Biz her zaman göğsümüzü kabartarak “Bursa’mız, Türkiye’nin ve dünyanın en güzel şehirlerinden biridir” diyoruz. Şehrimiz bu güzelliğini, taşıdığı ahenkten alıyor. Güçlü bir sanayiye, kadim bir ticaret geleneğine, köklü bir tarihe, muhteşem bir doğaya ve dünyanın göz bebeği turizm alanlarına sahibiz. Bu zengin kültürü uluslararası arenada tanıttığımızda aldığımız geri dönüşler gösteriyor ki, dünyanın şehrimizi daha çok tanımaya ihtiyacı var. Bu kültürden ve sanattan beslenmek için binlerce kilometre öteden gelen insanlar biliyorum. Hepsinin ortak görüşü, eşsiz değerlere sahip olduğumuzdu. İşte bu değerleri korumak ve ileriye taşımak bizim öncelikli sorumluluğumuz. ‘Kültür ve sanat herkes için, her yerde’ sloganımız tam da burada anlam kazanıyor. Kültür ve sanat adına şehrin en ücra noktasına kadar elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Ve bugün, Bursa’nın kültür-sanat şehri olması yolunda verdiğimiz mücadelenin haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Azim ve inançla 100’üncü yıl

Konuşmasında Cumhuriyet’in 100’üncü yılına da ayrı bir başlık açan Başkan Aktaş, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden bir asır geçti. Ama biz bir asır değil, binlerce yıllık bir millet ve devlet olma şuuruna sahibiz. Türkiye Cumhuriyeti kökleri derin, ulu bir çınar gibi büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. Millî mücadelemizin Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimiz zorlu yollardan geçerek azim ve inançla 100’üncü yılına ulaştı. Elbette bu kolay olmadı. Bursalılar ‘puşide-i siyah’ hadisesini yakinen bilirler. Şehrimiz düşman zulmü altında büyük acılar yaşamış, bu acıların yankısı gazi meclise ulaşmıştı. Bu yüzden kürsüye Bursa’nın o kara günlerini temsil eden bir siyah örtü asıldı. Allah’a şükür o günleri geride bıraktık ama yaşanılanları unutmadık. Şimdi, geçmişimize daha sıkı sarılıyor ve birikimlerimizi geleceğe, ‘Türkiye Yüzyılı’na taşıyoruz” dedi.

Türk Dünyası Kültür Başkenti

Bursa’nın, Türk dünyasında kadim bir kent olduğunu ve bugün gelinen noktada, sınırlarını aşan, Türk dünyasına ışık tutan bir konumda bulunduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Bursa’mız, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilerek bu konumunu dünyaya ilan etmiştir. Bu unvanı almış olmanın gururunu hep birlikte yaşamıştık hatırlarsanız. Bu önemli görev doğrultusunda Türk kültürü noktasındaki güçlü altyapımızı kullanarak Büyükşehir Belediyemiz hamiliğinde hızlıca organize olup 2022 yılı içinde birçok etkinliğe imza attık. Türk Dünyası Kültür Başkenti açılış töreni, Korkut Ata Film Festivali, Göçebe Oyunları, Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği ve birçok festival, konser, tiyatro, sergi, sempozyum gibi değerli faaliyetleri hayata geçirdik. Şükürler olsun ki, üstlendiğimiz bu görevi başarıyla ve gururla tamamlayıp, 2023 yılıyla birlikte bayrağı kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın Şuşa şehrine devrettik” diye konuştu.

“Gönüllü işçileriyiz”

Özellikle çocuklara yönelik olarak düzenledikleri etkinlik ve çalışmalara da konuşmasında geniş bir yer ayıran Başkan Aktaş, “Çocukların güler yüzleri bizim için çok kıymetli. Onların mutluluğu, ülkemizin geleceği için umut kaynağı. Bu sebeple projelerimizin önemli bir kısmını çocuklarımız için hazırlıyoruz. Geçmiş ve gelecek arasındaki o ipekten bağa sımsıkı tutunan nesiller yetişsin istiyoruz. Bu toprakların sahip olduğu en kıymetli mimarlardan biri olan merhum Turgut Cansever diyor ki; ‘şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder.’ Belediyecilik anlayışımızı çocukların kültürel ve sosyal gelişimini önceleyen bir temel üzerine inşa ettik. Bu temeli kültür ve sanat harcıyla güçlendiriyoruz. Bizler bu inşaatın gönüllü işçileriyiz. Çocuklarımıza kendi kültürümüzü tanıtmak ve sevdirmek birinci amacımız olsa da dünya kültürüne de yabancı kalsınlar istemiyoruz. Geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali ve Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali’yle yurt dışından ağırladığımız misafirlerimizle, çocuklarımızın birinci elden dünya kültürleri ile tanışmalarını sağlıyoruz. Bu alanda yaptığımız her etkinliği bugüne ve yarına bir yatırım olarak görüyorum. Zira çocuk gelişirse toplum gelişir, güçlenir ve başarıyla büyür” dedi.

200’den fazla eser

Eğitim ve öğretim insanın her çağında devam eden kıymetli bir süreç olduğuna vurgu yapan Başkan Aktaş “Bu yüzden 7’den 70’e tüm Bursalıları okumaya teşvik ediyoruz. Özenle hazırlayarak yayınladığımız eserler var. Geçtiğimiz yıl orijinal el yazması bir Dede Korkut kitabına ulaşmamız bizi özellikle heyecanlandırdı ve mutlu etti. Edebiyatseverlerin merakla beklediği bu eseri, tıpkıbasımı ile okuyucuya ulaştırdık. Orijinal nüsha da koruma altında. Ayrıca Bursa’nın kurtuluşunun 100. Yıl kitabı, Uludağ’ın Kadim Tarihi, Bursa Bey Sarayı, Bursa Kent Belleği Arşiv Çalışmaları gibi 200’den fazla kıymetli eseri de okuyucuya ulaştırıyoruz. Kütüphaneler toprağın üzerindeki hazinelerdir. Bu nedenle kütüphanelerimizi, okuyan, araştıran ve öğrenen bir Bursa mottosuyla konumlandırdık. Göreve geldiğimizde belediye kütüphanelerinde yaklaşık 35 bin eser ve bu eserlerden istifade eden 680 bin kitapsever vardı. Son 6 yılda Millet Kütüphanesi, Gezici Kütüphane, Açık Hava Kütüphanesi ve Niyazi Pakyürek Kütüphanesi’ni faaliyete geçirip, basılan kitap sayısını da arttırarak halkımızın kitaplara erişimini kolaylaştırdık. Çabalarımızla bugün 135 bini aşkın esere ve yılda 1 milyon 200 bin kullanıcıya ulaştığımızı gururla söyleyebilirim” diye konuştu.

Kaçırılan Bursa Kültür Varlıkları Çalıştayı

Bilgiye ulaşım ne kadar kolaylaşırsa talebin de o doğrultuda artacağını ifade eden Başkan Aktaş, “Bunu yıllardır gerçekleştirdiğimiz programlarla yakinen tecrübe ediyoruz. Eğitimlerden söyleşilere, seminerlerden atölyelere ve sempozyumlara kadar pek çok alanda, binlerce insana birebir eğitim verme şansımız oluyor. Adeta Bursa’mızı mütemadi bir eğitim çemberi içinde tutmaya çalışıyoruz. Edebiyat ve Yazı Akademisi, Düşünce Akademisi ve Kültür Akademisi ile Türkiye’nin alanında uzman bilim insanı ve sanatçılarını bir araya getiriyoruz. Müzik, görsel sanatlar, Türk halk kültürü, şehir ve mimari konularında keyifli ve öğretici sohbetler gerçekleştiriyoruz. Bursa Arkeoloji Günleri, geçmişe saygı seminerleri gibi programlarla halkımızın tarihine olan yoğun sevgisine ve ilgisine gururla şahitlik ediyoruz. Bizim için çok önemli ve adeta kanayan bir yara olan, Bursa eserlerinin geçmişte yurt dışına kaçırılmış olmasına da değinmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde ‘Kaçırılan Bursa Kültür Varlıkları Çalıştayı’nı düzenleyerek tarihimize sahip çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Bursa bıçağın başkentidir

Bursalıların, kentin değerlerini yalnızca dinleyerek ya da okuyarak değil; görerek, dokunarak da tanıma fırsatı bulduğunu belirten Başkan Aktaş, “Bildiğiniz gibi Bursa bıçağın başkentidir. Bu değerimizi koruyabilmek için Keskin Miras Bursa Bıçağı Sergisi’ni ve Bursa Bıçağı Festivali’ni düzenliyoruz. Bu sergi ve festival ile 700 yıllık keskin mirasımıza sahip çıkıyor ve sonraki nesillerin tanımasına da olanak sağlıyoruz. Avrupa’nın en büyük tarih öncesi parkı Bursa’mızda yer alıyor. Aktopraklık Höyük ve Açıkhava Müzesi şehrimiz için geçmişe açılan bir kapı. Bu parkta her yıl düzenlediğimiz Arkeofest’te vatandaşlarımız, tarihi canlandırmalar ve yaratıcı drama atölyeleri ile tarih öncesine uzanan bir yolculuğa çıkıyor. Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi’ni halkımızın hizmetine sunduk. Bugün, Mevlevilik kültürünün yaşatıldığı, sema gösterileri ve mesnevi okumalarının yapıldığı, hat ve tezhip alanında eğitimlerin verildiği bu mekân ile Bursa’mız bir tarihi miras ile yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyor. Yine Bursa Kent Müzesi’ni genişletme projemize devam ediyoruz. Tarihi Defterdarlık Binası’nın restorasyonu da tamamlandığında Bursa Kent Müzemiz daha geniş bir alanda hizmet vermeye başlayacak. Amacımız sanatla ve tarihle iç içe yaşayan Bursa’yı yıl boyunca aktif ve verimli bir şekilde etkinliklerle buluşturabilmek” diye konuştu.

Açık hava galerisi

Bursa’nın adeta, sanatçıların köklü medeniyetten ilham alabildiği, eserlerini kolaylıkla dünyaya açabildiği bir açık hava galerisi olduğuna dikkat çeken Başkan Aktaş, “Her hafta binlerce ziyaretçiyi ağırladığımız sergilerimiz, değişen içerikleriyle yıl boyunca devam ediyor. Her biri birbirinden değerli eserleri, 2021 yılında hizmete açtığımız Zindankapı Güncel Sanat Galerisi’nde sergiliyoruz. Özellikle Sonsuzluk Kapıları ve Doğanın Algoritmaları dijital sergileri büyük ilgi odağı oldu. Bursa Kent Müzesi’nde bir başka sergimizin namı ise şehrin sınırlarını aştı. Acı bir hikâyeden arta kalan 4000 düğmelik koleksiyonun yer aldığı Nazif’in Düğmeleri Sergisi, Bursa’dan sonra 24. Uluslararası İstanbul Kültür ve Sanat Festivali kapsamında tüm dünyadan sanatseverlerle buluştu. Şefik Bursalı Klasik Sanatlar Merkezi’nde, İslami geometri, hat, tezhip, minyatür ve rokoko branşlarında Türkiye’nin önde gelen hocalarıyla ihtisas eğitimleri veriliyor” dedi.

Sinemada 400 bin izleyici

Yediden yetmişe herkesin en çok ilgi gösterdiği ve severek takip ettiği sinema ve tiyatro etkinliklerine de değinen Başkan Aktaş, “Karagöz Sinema Atölyesi’nde belirli periyotlarda çalışmalar sürdürüyoruz. Yaz sinema okulu ile eğitimler veriyoruz. Üniversitelerimizde ve liselerimizde sinema kulüp çalışmaları düzenliyoruz. Sinema kulüpleri oluşturup, gençlerimizin kısa filmler çekebilmesi için destek veriyoruz. Bursa Ulusal Kısa Film Yarışması ile Türkiye’nin ve dünyanın her yanından film âşıklarını ve sinema kulüplerimizde eğitim alan gençleri bir araya getiriyoruz. Sinemanın büyülü dünyasını duvarlar içine hapsolmaktan kurtarıp, açık hava ve araç sineması ile Bursa’nın 17 ilçesinde adeta filmlerin nefes almasını sağlıyoruz. Son 6 yılda hem açık hava hem salon gösterimlerinde, 250’den fazla film ile 600’den fazla seans yaptık ve 400 bin izleyiciyi geçen sayılara ulaştık” diye konuştu.

Tüm dönemlerin vazgeçilmezi; tiyatro

Tiyatro’nun tüm dönemlerin en vazgeçilmez sanat dalı olduğunu ve Bursa için de ayrı bir önemi olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Orta oyunu kültürünün asırlardır yaşadığı, Hacivat ve Karagöz’ün doğduğu şehrimiz, aynı zamanda Türkiye’nin en köklü sahnelerinden birine, Bursa Şehir Tiyatrosu’na sahiptir. Düzenlediğimiz Ulusal İşçi Tiyatroları Festivali ile alın terini sahnede sanata dönüştürüyoruz. ‘Misafir’ adlı oyunumuz Almanya ile yapılan İşçi Anlaşması’nın 60’ıncı yılına özel düzenlenen Frankfurt Tiyatro Festivali’nde sahnelendi ve ödüle layık görüldü. Şehir Tiyatromuzun ‘Bir Adam Yaratmak’ adlı oyunu Necip Fazıl’ın bu eşsiz eserinin en iyi sahne performansı seçildi ve halen Türkiye’nin birçok tiyatrosunda sahneleniyor. Yine Kazakistan Tiyatro Festivali’nde geleneksel Türk tiyatrosundan ‘Meddah-i insan olma halleri’ oyunuyla ödül kazandık. Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürüttüğümüz Şehr-i yar projesi ile 5 farklı okulda öğrencilere sahneyi tanıma fırsatı tanıdık. Bursa’nın bir değeri olan, gönül sultanları oyununu sergilediler. Son 6 yılda 260 gösterimle 145 bine yakın tiyatro severe hizmet verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Tiyatro projelerimizi yıldan yıla daha da çeşitlendiriyor, bu kültürü yaşatmak ve yaygınlaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Festivaller şehri

Konuşmasında, düzenledikleri festivallere de değinen Başkan Aktaş, “Festivaller adeta bir Bursa çınarı gibi filizlenen - büyüyen - gelişen ve sonunda gelenekselleşen bir sürece sahip. Biz festivallerimizi uzun vadeli vizyonlarla planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Geleneksel değerlerimizi yaşatırken yeniçağı da ihmal etmiyoruz. Yerel değerlerimizi ulusal ve uluslararası camiaya tanıtırken, bir yandan da farklı kültürleri şehrimiz ile buluşturuyoruz. Festivallerimizi şehrimizin 17 ilçesinde, her mevsimde ve herkes için organize ediyoruz. Bu doğrultuda belediye tarihinde örneği olmayan bir dönemin içerisindeyiz. Öncelikle yıllardır devam eden Bursa Festivali, Altın Karagöz Halk Dansları Festivali, Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali gibi köklü festivalleri layıkıyla devam ettiriyoruz. Sokak Oyunları Şenliği, Evvel Zaman Masal Şenliği, Bıçak Festivali, Bandolar Festivali, Sokak Sanatçıları Festivali, İpek İğne Oyası Festivali gibi kültürel organizasyonları da bir gelenek olarak sürdürüyoruz. Geldiğimiz noktada Bursa’yı ulusal ve uluslararası alanda bir festivaller şehri yaptığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. 10 gün 10 gece boyunca süren Evvel Zaman Masal Şenliği, 100 farklı anlatısıyla genç yaşlı herkesi masal dolu bir yolculuğa çıkardı. Önümüzdeki dönemde de şenliğimizin bu yolculuğunu sürdüreceğiz. Altın Karagöz Halk Dansları Festivali bugün 35’inci durağına ulaştı. Dünyanın sayılı organizasyonlarından biri olan Altın Karagöz; barış̧, kardeşlik ve hoşgörü kavramlarının Bursa’dan dünyaya yayılmasını sağlıyor. Şehrimizin kültürünü, renklerini, geleneklerini kısaca Bursa’yı anlatan her şeyi ipekle dokuduğumuz bir festivalimiz de var. Bu festivalde amacımız bu kültürel mirasın tanınması ve korunmasını desteklemek, yaygınlaşmasını sağlamak ve yeni yetenekleri keşfetmektir” diye konuştu.

Her projenin temeli; müzik

Evrensel bir sanat dalı olan müziğin, hayata geçirdikleri her projenin temelini oluşturduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Yılın her günü evlerimizde, sokaklarımızda yankılanan şarkıların, Bursa gibi neşeli bir şehre ne kadar yakıştığını biliyoruz. Tam 61 yıldır devam eden köklü bir müzik festivalimiz var. Uluslararası Bursa Festivali pek çok ülkeden onlarca sanatçının eşlik ettiği dev bir organizasyon. Festivalimiz çok daha zengin ve geniş katılımlı bir organizasyona dönüştü, her yıl üzerine koyarak devam etmeye de kararlıyız. Bandolar Festivalimiz kısa sürede uluslararası bir ün kazandı. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz festivale yurt dışından ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden bandolar katıldı. Bu festivalimizde hem geleneksel marşlarımızı hem de popüler kültürün ezgilerini bando ile hayata geçiriyoruz. Sokak sanatçılarımızı desteklemek ve eserlerini müzik severlerle buluşturmak amacıyla Sokak Sanatçıları Festivali’ni organize ediyoruz. Sanatçılarımız, şehrin farklı noktalarında kurduğumuz sahneler ile pek çok müziksevere hitap ediyorlar. Festivalden sonra sokak sanatçıları noktaları bir klasiğe dönüştü. Bursa sanatçıları yıl boyunca bu noktalarda performanslarını sergileyebiliyorlar. Uluslararası Piyano Festivali ile 8 farklı ülkeden 256 piyanisti halkımızla buluşturuyoruz. Bu, piyano severler için unutulmaz bir festival oluyor. Bursa müzikle yaşayan ve günün her saatinde müziği hayatın içine dâhil eden bir şehir. Hemen her gün, her köşede ve salonda, her etkinlik alanında mutlaka bir müzik organizasyonu düzenliyoruz. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, 23 Nisan Çocuk Korosu konserleri, Çalgıcı Mektebi ve Muhtarlar Korosu gibi pek çok alternatif müzik organizasyonumuz da yıl boyunca dinleyicileri ile buluşuyor. ‘Dikkat müzik çıkabilir’ organizasyonu ile şehrin muhtelif yerlerinde mini konserler düzenledik. Bu konserler halkımızda güzel ve hoş bir anı bıraktı. Müzik şehrimizin her anında var ve dinlemek kadar öğrenmeye, çalmaya ve söylemeye de istekli bir halkımız var. Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği kurslarımızda gitar, bağlama, keman, klavye, bateri, ney ve klarnet gibi eğitimler veriliyor. Yakın zamanda hayata geçireceğimiz ‘çalgı reviri’ ile vatandaşlarımız, enstrümanlarının bakım ve onarımı noktasında bizden destek alabilecekler” dedi.

Özgürlük vurgusu

Tüm bu kültür sanat faaliyetlerini gerçekleştirmeyi sağlayan en önemli unsurun özgürlük olduğuna değinen Başkan Aktaş, “Dilimizi, kültürümüzü, tarihimizi hala yaşatabiliyorsak, şarkılarımızı doya doya söyleyebiliyorsak, bu özgürlüğümüz sayesindedir. Özgürlüğümüz ise kahraman ecdadımız sayesinde. Bu vesileyle anma etkinlerimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz zarfa değil mazrufa önem veren bir anlayış içerisindeyiz. Özellikle milli etkinliklerimizi; büyük bir coşku ve mutlulukla, meselenin özüne vurgu yaparak kutlama gayretindeyiz. Konu vatanımız, milletimiz, tarihimiz ve bayrağımız olunca heyecanımız, neşemiz ve tutkumuz bir başka oluyor. Mesela, geçen sene 100’üncü yılına ulaştığımız Bursa’nın kurtuluşu etkinliklerinde belgesel, sempozyum ve sergilerle o günün ruhunu bizlere yakışır şekilde yansıttık. İstiklal Marşı’mızın 100’üncü yılında, Çanakkale Kireçtepe’de ve Bursa’nın dört bir yanında, ecdadın manzumesini yâd ettik. Ve tabi Türkiye Yüzyılı. Cumhuriyetimiz ve onun kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bizim en kıymetli mirasımız, en büyük hazinemiz. 100’üncü yıla hiçbir anma, hiçbir kutlama kâfi gelmez. Kahramanlarımızın hakkını ne yapsak ödeyemeyiz lakin aziz hatıralarını yaşatabiliriz. Bizler bu vatanın, bu milletin evlatlarıyız. Bu kapsamda da anma programlarımızı en üst düzeyde gerçekleştirme bilinciyle hareket ediyoruz. Velhâsıl kelam, konu ülkemiz olunca, birliğimiz, beraberliğimiz ve Gazi Mustafa Kemal olunca, sevgimizle ve minnet duygularımızla bu etkinliklerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, sizlerin huzurunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bağımsızlığımız için can veren tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

Yüreğimiz yangın yeri

Filistin’de yaşanan katliam ve soykırıma da dikkat çeken Başkan Aktaş, “Acımız büyük, yüreğimiz yangın yeri. Müslüman kardeşlerimiz için üzülüyor, onlar için dualar ediyoruz. Onlar bu denli bir zulüm altındayken, şu sıralarda gerçekleştirdiğimiz anma etkinliklerimizde daha hassas bir yaklaşım sergiliyoruz. Sanat, en karanlık zamanlarda bile umudu, güzelliği ve toplumsal değişimin sesini duyuran evrensel bir dil olmuştur. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak düzenlediğimiz kültür sanat festivalimiz, umudun, dayanışmanın ve barışın, sanat yoluyla bir araya getirilebileceğini vurgulama amacı da taşımaktadır. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak ‘kültür ve sanat herkes için her yerde’ anlayışımızla yolumuza devam edecek, şehrimizin her bir ilçesine, her bir köşesine kültür ve sanatı taşımaya gayret edeceğiz. Çünkü sanat Bursa’nın atan kalbidir” dedi.

Başkan Aktaş, konuşmasında yüzyılın deprem felaketine de değinerek, deprem bölgesindeki vatandaşları da unutmadıklarını, Evvel Zaman Masal Şenliği ve Sokak Oyunları Şenliği’ni deprem bölgelerine taşıyarak afetzede çocuklara moral vermeyi de ihmal etmediklerini sözlerine ekledi.

Başkan Aktaş, konuşmasının sonunda tüm bu kültür sanat faaliyetlerinden görev alan tiyatrocu, müzisyen ve kültür sanat ekibini sahneye davet edip, “Sizlerin huzurunda, bu vazifeyi birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışma arkadaşlarıma, sanatçı dostlarıma ve emeğimizi her zaman takdirle ve teveccühle karşılayan siz değerli Bursalılara, sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin 2023-2024 kültür sanat sezonu açılışı, Sedat Anar’ın ‘Alemlerin Sesleri Dinletisi’ ile tamamlandı.